Глава ТПП рассказал, как рублевые кредиты снизят зависимость РФ от доллара

Москва, 28 января. Увеличение количества рублевых займов в отношении иностранных правительств и государств позволит снизить зависимость нашей экономики от доллара, считает Сергей Катырин.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) прокомментировал соответствующие планы Минфина. Как ранее сообщил «Известиям» глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев, в период 2020–2022 годов речь идет о сумме более 1 трлн рублей.

«Это правильный шаг в решении более масштабной задачи — снизить зависимость нашей экономики от доллара», — заявил Катырин.

По его словам, при нынешней администрации США доллар «откровенно превращен в оружие и в экономическом, и в политическом смысле, и не только в санкционной войне против России, но и против всех стран, поведением которых по тем или иным причинам Америка бывает недовольна».

«Торговля в национальных валютах, пожалуй, самый действенный способ противостоять этому», — уверен президент ТПП РФ.

Такая позиция властей США понемногу увеличивает спрос на торговлю в национальных валютах. Именно за рубли Турция купила у России С-400, обратил внимание Катырин.

«Дедолларизация экономики — процесс небыстрый, весьма сложный, но России необходимый. Сегодня на рубль приходится 30 с небольшим процентов российского экспорта и пятая часть всей международной торговли РФ».

Продолжается эта работа и в рамках стран ШОС и БРИКС, отметил собеседник ФАН.