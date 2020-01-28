Борющиеся с коронавирусом китайские врачи бреются налысо и носят подгузники

Москва, 28 января. Китайские врачи работают в больницах в подгузниках и бреются налысо, чтобы снизить риск заражения новым типом коронавируса. Об этом рассказала одна из медсестер, которая работает в Ухане.

Beidou.news опубликовал материал под названием «Дневник медсестры в Ухане», в котором девушка рассказывает о том, что ее направили в китайский город. По ее словам, врачи работают в специальной защите, а многие девушки обрезают или сбривают волосы, чтобы снизить риск заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

Девушка рассказала, что смены в больницах длятся от четырех до шести часов, однако поток пациентов не прекращается. Подгузники врачи используют для того, чтобы не тратить время на справление нужды.

«Защита — это самое важное, о чем я думаю после приезда в Ухань. Ведь я здесь, чтобы помогать другим, а если заболею сама — стану обузой», — рассказала медсестра Дин Шиин, ее слова передает News Sina.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань сообщили власти КНР в феврале 2019 года. Почти 4,5 тысячи человек заражены, около 100 заболевших погибли, сообщает телеканал «360». Китайские медики рассказали о возможных путях передачи нового типа коронавируса и первых симптомах заболевания. По словам китайского инфекциониста Ли Синвана, сухой кашель, одышка, высокая температура тела, слабость, озноб являются симптомами коронавируса нового типа.

В пресс-службе Роспотребнадзора ранее рассказали, что ни одного больного с коронавирусом по-прежнему не зарегистрировано в России. В ведомстве объяснили, что в связи с распространением болезни ведомство ведет мониторинг ситуации.

Как отмечает «Ридус», в аэропортах Китая и России появились специальные службы, которые проверяют людей, прибывших или уезжающих из КНР.