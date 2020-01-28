ФБК сбором донатов скрывает получение денег от «таинственных инвесторов»

Москва, 28 января. Блогер и глава признанного в РФ иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный сообщил в соцсетях об очередном штрафе. При этом он подчеркнул, что эта выплата является «каплей в море». Эксперты уверены, что многомиллионные штрафы ФБК и лично Навального выплачивают секретные спонсоры.

Бывший подчиненный «оппозиционера» Виталий Серуканов в разговоре с корреспондентом «Народных новостей» отмечает, что размеры взысканий никогда не беспокоят главу ФБК, он готов к практически любому исходу, однако сомнения вызывает законность получения Навальным денег.

«Миллионные штрафы за московские беспорядки летом собирал некий Владимир Милов. Этот человек очень токсичен в плане финансовых махинаций и провалил все свои избирательные кампании», — рассказал Серуканов.

По его словам, сбор денег происходил с применением непрозрачных способов, через личные сообщения, поэтому «оппозиционеры» довольно быстро заявили о достижении цели.

«Сразу было указано, что деньги собраны. Какие-то таинственные инвесторы дали им необходимые суммы», — отметил экс-юрист ФБК.

Таким образом, сбор средств через Милова является лишь публичной частью финансовых махинаций.

Навальный уже публично заявил, что собирается обжаловать последний штраф в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По мнению Серуканова, это учреждение давно стало излюбленным инструментом давления на массы, который использует Навальный.

«На этом Навальный зарабатывает свою долю. Он выступает как ростовщик протестных настроений — что бы ни случилось, у Алексея всегда есть эта «свободная касса», куда можно прийти и получить деньги», — заявил бывший соратник «оппозиционера».

Серуканов добавил, что обжалование приговоров в ЕСПЧ превратилось для Навального в банальный бизнес.

«Он паразит такой — кого не удалось посадить, с тех он сострижет деньги за счет компенсации в ЕСПЧ. Это такая рабочая бизнес-модель», — пояснил экс-юрист ФБК.

По мнению журналиста Олега Лурье, Навальный давно примерил на себя роль «решалы», выполняя посреднические функции в отношениях с ЕСПЧ.