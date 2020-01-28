Леонков рекомендовал «Роскосмосу» довести космическую программу РФ до уровня СССР

Военный аналитик Алексей Леонков уверен, что перед запуском на орбиту космического буксира, Роскосмосу необходимо провести модернизацию космической отрасли.

Во время выступления на «Королевских чтениях» первый заместитель генерального директора государственной корпорации Роскосмос Юрий Урличич сообщил, что Россия намерена вывести на орбиту космический буксир, оборудованный ядерной энергетической установкой.

«Запуск КА с ЯЭУ (ядерной энергетической установкой — Прим. ФАН), проведение его летных испытаний к 2030 году», — значится в презентации Урличича.

Ранее специалисты госкорпорации сообщали о завершении реализации первого проекта по созданию уникального космического транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса. Аппарат предназначается для транспортировки грузов на дальние дистанции, в том числе на отдаленные планетарные базы. Комплекс подготовки такого КА должен быть построен на космодроме «Восточный» и введен в эксплуатацию к 2030 году.

Комментируя инициативу представителя госкорпорации, военный аналитик Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что перед реализацией проекта создания космического грузовика, Роскосмосу следует модернизировать отрасль.

«Перспективы у данного изделия высокие, но вот с вопросом реализации планов я думаю, тут не все так просто. Роскосмосу нужно решить весьма насущную проблему — восстановить космическую программу хотя бы на уровень Советского Союза, возобновить спутниковую группировку, повысить надежность работы космической техники в целом и быть готовым к тому, что вскоре произойдет технологический прорыв. В моду войдут так называемые авиационно-космические системы и американцы очень близки к такому прорыву. И вот тогда ракеты-носители станут нерентабельны в финансовом плане, соответственно если Роскосмос не успеет вовремя занять нишу в этой сфере, то вопросы реализации проекта космического буксира станут далекой-далекой перспективой», — говорит Леонков.

Отметим, головным исполнителем работ по ядерной энергетической установке проходит Исследовательский центр имени М. В. Келдыша, а исполнителем по реакторной установке является «НИКИЭТ».

«По ядерным энергетическим установкам мы впереди планеты всей, мы единственные, кому удалось это сделать и даже пустить в серию. Так что перспективы у нас очень высокие, те же американцы до сих пор ничего подобного сделать не могут, к их сожалению. У них в этом деле ничего не получилось, хотя пытались много раз», — заключил эксперт.

Напомним, ядерная энергодвигательная установка — это энергетический комплекс космического назначения, способный решать большой спектр задач по исследованию Луны и дальних планет с созданием на них автоматических баз. Проект создания ТЭМ на основе ЯЭДУ мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполнялся в России с 2010 года. Заявленная цель проекта — обеспечить лидирующие позиции в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, «качественно повышающих их функциональные возможности».