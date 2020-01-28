Журавко поддержал водителя автобуса, высадившего украинку из-за русофобского скандала

Очередной конфликт на языковой почве случился на Украине. Недавно вернувшаяся из зоны военной операции в Донбассе Ярина Черногуз пожаловалась на своей странице в социальной сети Facebook, что водитель междугороднего автобуса, на котором она ехала из Луцка в Киев, отказался выключить русскоязычный сериал, который смотрели пассажиры. Девушка, воевавшая на стороне ВСУ, заявила шоферу, что не желает слушать «язык оккупантов» и предложила ему высадить ее посреди дороги, если тот и дальше собирается смотреть российское кино. Что он и сделал — к большому удовольствию свидетелей этой сцены, один из которых назвала Черногуз «убийцей» за участие в военных действиях.

Принципиальность водителя заслуживает уважения, считает бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что аналогичного мнения придерживается большинство жителей его страны.

«Абсолютно правильно поступил водитель, что отпустил восвояси эту женщину. Пускай вообще тогда не садится в автобусы, если у нее такие принципы. А то, что большинство пассажиров с удовольствием смотрели российский сериал, говорит лишь о том, что для них, как и почти для всех остальных украинцев, русский язык является родным», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, таких случаев в стране масса.

«Некоторые неадекватные люди, чересчур любящие украинский язык, именно так и поступают, — считает политик. — Подобное ранее уже происходило в Херсоне, в Одессе и в Николаеве. Все эти случаи доказывают, что народ хочет говорить на русском языке и слушать русский язык».

Журавко заявил, что согласен с пассажиркой автобуса, назвавшей Черногуз «убийцей». По его словам, все, кто участвовал в войне в Донбассе на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), являются преступниками.

«И то, что пассажиры автобуса не вступились за эту девушку, когда ее обвинили в том, что она является душегубкой, свидетельствует об их согласии с этим мнением — а промолчали они лишь потому, что не хотели участвовать в конфликте. Вообще надо отметить, что подобных взглядов придерживается большинство жителей Украины — так называемых «ветеранов АТО» они называют не иначе, как «убийцами». С кем бы я ни разговаривал, все так и считают — особенно представители старшего поколения», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, сцена, произошедшая на междугороднем рейсе, ярко показывает всю провальность политики киевских властей по «украинизации» местного населения.