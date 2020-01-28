Расчленивший студентку СПбГУ историк Соколов признан вменяемым

Москва, 28 января. Обвиняемый в жестком убийстве студентки СПбГУ историк Олег Соколов признан вменяемым. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

О результатах психолого-психиатрической экспертизы сообщила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева. Специалисты не выявили у него ни хронического, ни временного психического расстройства или слабоумия, а также аффективных расстройств.

Помимо этого, врачи пришли к выводу, что ему чуждо сильное душевное волнение, на которое намекал обвиняемый. Не были обнаружены и следы влияния полнолуния.

«Историк Соколов признан вменяемым», — сказала юрист в комментарии «Петербургскому дневнику».

По ее словам, в ближайшее время, скорее всего, ученого этапирую в Петербург.

Ранее Соколов признался, что в ночь на 8 ноября убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко из обреза малокалиберной винтовки. После этого он расчленил тело девушки и выбрасывал его части в Мойку. 9 ноября он сам свалился в реку. Мужчину выловили, при нем оказался рюкзак с двумя отрубленными женскими руками. Когда полиция прибыла домой к Соколову, то обнаружили голову убитой девушки. В настоящее время историк находится под стражей.