Москва, 28 января. Немецкое издание Der Spiegel оказалось в центре скандала после того, как якобы случайно допустило ошибку в статье, приписав освобождение Освенцима войскам США. Материал журнала вызвал целый шквал критики, поэтому редакции пришлось быстро исправлять статью и приносить извинения.

Политолог Армен Гаспарян считает, что вызвавшая столь широкий резонанс опечатка была допущена неслучайно. Он напомнил, что Der Spiegel принадлежит американцам. Кроме того, сенсационное заявление о «выигравших войну» Соединенных Штатах увидело свет в преддверии празднования 75-летия Победы над фашистской Германией. Политолог отметил, что ждал подобных вбросов где угодно, но только не в самой ФРГ.

«Уже очень давно у немцев негативное отношение к Der Spiegel, потому что там с завидным постоянством проскакивают просто чудовищные дикости и утверждения. Буквально вчера я разговаривал с немцами по этому поводу, и они были просто поражены такой наглостью», — пояснил Гаспарян порталу New Inform.

Политолог призвал российские власти жестко реагировать на подобные попытки переписать историю, иначе подобные заявления будут продолжаться и дальше.

Отметим, что это уже не первый случай искажения исторических фактов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Польши заявил, что СССР развязал Вторую мировую войну и Холокост, а украинцы освободили Освенцим. Свои выводы он аргументировал тем, что немецкие войска из Польши выдавил первый украинский фронт. Однако Зеленский не учел, что украинский фронт получил свое название по маршруту своего движения (наступление осуществлялось через территорию Украины), а не по национальному составу войск.