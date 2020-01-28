Баранец заявил, что Россия нарушила план США свергнуть Асада чужими руками

Москва, 28 января. Россия не позволила США растерзать сирийскую армию и чужими руками свергнуть президента Сирии Башара Асада, что вызывает недовольство со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление сделал полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«Когда в Сирию пришла Россия, то мы перехватили инициативу у американцев, и у них не получилось чужими руками свергнуть Асада», — сказал он.

Эксперт напомнил, что Вашингтон вкладывал деньги в боевиков, чтобы «растерзать» сирийскую армию, однако планы США провалились.

«Прилетают русские истребители и взрывают штабы с головорезами. Поэтому Помпео и скулит, ведь российская и сирийская армии просто ломают планы американцев», — отметил Баранец.

По словам военного обозревателя, сейчас в сирийской провинции Идлиб сосредоточено около 20 тысяч боевиков, причем это те террористы, которых поддерживают США. Многие радикалы рассосались среди мирного населения. В беседе с Nation News Баранец подчеркнул, что помощь России позволила сирийской армии окружить засевших в Идлибе боевиков и «спокойно добивать этот гадюшник».

Напомним, в ночь на 16 января сирийские военные возобновили антитеррористическую операцию на севере страны, поскольку боевики неоднократно нарушали режим прекращения огня. После это Помпео заявил, что Россия, Дамаск и Иран якобы препятствуют установлению мира в Сирии.