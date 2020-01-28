Всех организованных российских туристов вернут из Китая до 4 февраля

Москва, 28 января. Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Ростуризма. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, главная задача — «максимально обеспечить комфорт и безопасность туристов».

«Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года», — передает пресс-служба слова руководителя ведомства.

Как отметили в Ростуризме, по подсчетам туроператоров, на 27 января в Китае находятся 5,6 тыс. организованных туристов из России.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань была зарегистрирована в конце ушедшего года. В настоящее время известно, что почти 4,5 тысячи человек заболели, более 100 из которых скончались. В РФ случаев инфицирования не зафиксировано.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус и глава дипломатического ведомства Китая Ван И заявили о готовности усиленно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса. ВОЗ рассчитывает, что будет укреплено сотрудничество с Пекином. В связи с эпидемией отечественные операторы прекратили прием организованных групп туристов из КНР, передает «Царьград». При этом ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что в настоящее время нет необходимости полностью закрывать границу с Китаем, сообщает РИАМО.