Демократические праймериз в США стартуют ровно через неделю: шансы кандидатов

Через неделю в небольшом штате Айова открывается многомесячный сезон праймериз Демократической партии США — первичных выборов, итоги которых к лету текущего года выявят противника Дональда Трампа на президентском голосовании 3 ноября. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

12 кандидатов

Предвыборная кампания кандидатов на эту роль началась еще год назад. Изначально в ней участвовало 27 политиков, на сегодня осталось 12. Невзирая на непривычно высокое число демократов, борющихся за официальную партийную номинацию, реальных претендентов на победу двое: сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден. Именно между ними развернется жесткая борьба за доверие либерально настроенных американцев и лидерство в партии.

Сенатор Элизабет Уоррен, которая в течение нескольких месяцев возглавляла предвыборные рейтинги и пользовалась всесторонней поддержкой ключевых либеральных СМИ, потеряла свои прежние позиции и утратила доверие значительного числа сторонников. Главная причина резкого снижения популярности Уоррен связана с тем, что сенатор внезапно изменила свою масштабную программу по реформе здравоохранения.

Ранее считалась, что Уоррен — твердая сторонница бесплатной медицины для всех граждан США. Однако в ноябре 2019 года она допустила совмещение частного и государственного медицинского страхования, что по сути повторяет «Обамакейр» — провальный и крайне непопулярный социальный проект экс-президента Барака Обамы. После этого Уоррен сделала несколько ложных заявлений о своем прошлом и публично рассорилась со своим политическим оппонентом на праймериз, но давним приятелем и союзником в Сенате — Берни Сандерсом. Это было воспринято леволиберальной общественностью как удар в спину — недопустимый для близких по духу и политическим взглядам людей. Поддержка Уоррен стремительно покатилась вниз и сегодня вероятность ее победы оцениваются как крайне низкая.

Другой бывший фаворит гонки и любимец либерального истеблишмента — мэр из штата Индиана Пит Буттиджич. Он не сумел завоевать поддержку черных и пожилых американцев. Молодой градоначальник и открытый гей всячески пытался войти в образ глубоко верующего ветерана Афганской войны, в которой Буттиджич успел немного «поучаствовать» на штабной работе в качестве офицера разведки ВМФ США. Но несмотря на огромные финансовые вливания в предвыборную кампанию, поддержку известных деятелей Голливуда и навязчивый пиар со стороны пропагандистской машины, средний американский избиратель не разглядел в 38-летнем политике своего кандидата.

Неопытность и поверхностное понимание проблем США сыграли в этом не последнюю роль. Афроамериканцы увидели в Буттиджиче привилегированного белого выскочку и сторонника жесткого полицейского контроля над черными гетто. Американцы за 50, самые дисциплинированные избиратели, считают, что Буттижджич еще слишком мало знает о жизни простых граждан, чтобы доверять ему государственное хозяйство.

Символом провала избирательной кампании Бутиджича стал неловкий момент, когда после произнесения речи мэр Пит попросил немногочисленных сторонников поддержать его аплодисментами. Однако энтузиазма у них по этому поводу не было.

Наибольшая поддержка

По последним опросам, наибольшей поддержкой избирателей пользуется бывший вице-президент США Джозеф Байден. Престарелый бывший сенатор и второй человек в стране при Бараке Обаме стал заметной фигурой в американской политике еще в 1970 годах, когда впервые избрался в Конгресс США в качестве сенатора от родного штата Делавэр. Довольно быстро Байден зарекомендовал себя мастером межпартийного компромисса — флюгером, способным подстроиться как под либеральную повестку, так и под консервативного избирателя. Несмотря на членство в Демократической партии, Байден выступал за сохранение сегрегации (раздельного обучения) черных и белых американцев в школах и поддерживал отношения с известными политиками-южанами, которые не скрывали своих расистских взглядов.

Кроме того, Байден выступал против высокого притока иммигрантов и за урезание социальных пособий. Сейчас это ему часто вспоминают. Впрочем, ключевая проблема предвыборной кампании Байдена вовсе не обвинения в расизме, а критическая неспособность привлечь молодежь, которая видит в пожилом политике дремучего бюрократа и человека вчерашнего дня. Масло в огонь подливает международный скандал, связанный с работой сына Байдена — Хантера — в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Хантер — это, вообще одна большая проблема для Джо: заядлый наркоман в прошлом и отец внебрачного ребенка от стриптизерши из Арканзаса.

У Сандерса хорошие шансы

Хорошие шансы на успех в праймериз остаются у независимого сенатора Берни Сандерса. Ключевой источник популярности Сандерса — его независимость. Если раньше длительное членство в Демократической партии служило преимуществом для будущего кандидата, то теперь это оценивается многими либеральными избирателями как знак принадлежности к элитарному закрытому клубу.

Сандерс в этом выгодно отличается от своих оппонентов: он никогда не был демократом и завоевывал симпатии электората исключительно благодаря личным способностям и принципиальным позициям по многим государственным проблемам. Сандерс — давний сторонник увеличения социальных пособий, бесплатного здравоохранения, введения налогов на роскошь и списания студенческого долга на высшее образование.

Эти и многие другие инициативы составляют основу его политической программы, главная цель которой превращение капиталистических США в социально ответственное государство с бесплатной медициной и образованием, развитой системой пособий, оплачиваемых отпусков и так далее. Именно Сандерс составил серьезную конкуренцию Хиллари Клинтон на праймериз 2016 года, хотя никакие прогнозы это не предсказывали.

Многим американским избирателям и особенно молодежи от 18 до 30 лет пришлось по душе, что Сандерс — политик, который сделал себя сам, без помощи истеблишмента и корпоративного капитала. Одна из вероятных причин поражения Клинтон на выборах 2016 года — это отказ многочисленных сторонников сенатора поддержать Клинтон и распространенное мнение, что партийная элита во главе с Хиллари украла у Сандерса заслуженную победу на национальном съезде демократов.

Политическая ситуация в США накануне демократических праймериз напоминает 2016 год. Есть беззастенчивое медийное навязывание нескольких кандидатов, есть нескрываемая ненависть СМИ к Сандерсу, есть выраженное общественное недовольство наглой политической пропагандой и предвзятостью медиа. Все это говорит о том, что вопреки воле истеблишмента Сандерс и его революционная политическая программа могут одержать верх.