Палестина призвала страны ЛАГ оказать сопротивление американской «сделке века»

Газа, 28 января. Палестина потребовала экстренного созыва Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) из-за анонсированной президентом США Дональдом Трампом «сделки века» по израильско-палестинскому урегулированию.

«Государство Палестина официально обратилось с просьбой о проведении внеочередной сессии Совета ЛАГ», — заявил посол Палестины в Каире Дияба Аллоха.

По словах Аллохи, участие во встрече могут принять министры иностранных дел государств ― членов ЛАГ, а также президент Палестины Махмуд Аббас. Палестинский дипломат подчеркнул, что арабские страны должны выработать единую позицию для сопротивления планам США. Посол заявил, что Вашингтон намерен воспрепятствовать созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме вопреки существующим международным положениям.

Трамп намерен представить общественности так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 по московскому времени после своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры Трампа и Нетаньяху пройдут в Вашингтоне.

Разработку этого плана Вашингтон начал около трех лет назад, но его обнародование несколько раз откладывалось по различным причинам. По данным американских СМИ, новый план сосредоточен на экономике и инвестициях.

В Кремле отказались комментировать «большую сделку» США по Ближнему Востоку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва пока не ознакомилась с сутью так называемой «большой сделки» по Ближнему Востоку, поэтому пока в Кремле не могут говорить о своих ожиданиях от этого плана.

Положение США на Ближнем Востоке резко ухудшилось в начале года, когда американская сторона по приказу Трампа убила прилетевшего с визитом в Ирак командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. На сегодняшний день уже три страны требуют, чтобы американские войска покинули регион ― Сирия, Иран и Ирак. В пятницу, 24 января, в Багдаде прошла демонстрация против присутствия военных Соединенных Штатов в Ираке. Реакция Багдада на беззаконные акции США наглядно свидетельствует о том, что призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home!) не утратил свою актуальность в настоящее время.