Москва, 28 января. Сотрудники правоохранительных органов должны заниматься предотвращением массовых беспорядков, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Необходимо заранее и более эффективно работать полиции. Об этом эксперт заявил в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело». Однако, по его словам, «в большинстве европейских стран это почти невозможно, поскольку беспорядки в государствах Евросоюза, в том числе и в Германии, будут нарастать».

Марков считает, что к такому состоянию привела политика властей страны и неудачная интеграция Восточной и Западной Германий в свои годы. Собеседник издания указал, что в настоящее время там наблюдается безработица и проблемы в самом обществе.

«Согласно последним данным социологических опросов в ряде европейских городов, примерно 60% взрослых считают, что их дети будут жить хуже, чем они. Речь идет о формировании нищеты и безысходности людей в городах по типу Лейпцига. Поэтому не удивительно, что европейцы все чаще выходят на митинги и даже устраивают беспорядки», — объяснил Сергей Марков.

Он также указал на то, что крайне важно наказывать нарушителей порядка, которые используют насилие, согласно букве закона. Однако, как указал эксперт, нужно «заметить, что Германии необходимо пересмотреть свою полику, чтобы не допустить дальнейшего превращения законопослушных граждан в таких радикальных экстремистов».

По словам Маркова, радикалы в ФРГ — «естественно рождающиеся экстремисты, которые начинают придерживаться таких взглядов из-за неблагополучной социально-экономической обстановки».

«В России же радикалы являются искусственными и фактически формируются из-за рубежа на иностранные деньги, что неоднократно доказывалось», — резюмировал собеседник издания.

Левые радикальные экстремисты в минувшие выходные устроили погромы и беспорядки в немецком городе Лейпциг в Саксонии. Радикалы крушили городское имущество, преимущественно автобусные остановки и дорожные знаки. Они вышли на улицы по причине того, что немецкие власти запретили работу сайта, который, по данным правительства, занимался организацией актов насилия и распространения экстремистских взглядов. Во время протестных акций 13 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Летом в Москве прошли несогласованные с властями митинги, участники которого вели себя крайне агрессивно: кидали в сотрудников полиции и росгвардейцев бутылки, куски асфальта и мусорные баками.

Правоохранители работали максимально аккуратно и профессионально. Они делали все возможное для обеспечения безопасности москвичей. Эксперты неоднократно указывали на то, что необходимо ужесточить законодательство в вопросе ответственности за участие в массовых беспорядках.