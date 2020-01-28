Организаторы митинга против правок в конституцию Яшин и Гудковы раньше сами требовали ее изменить

Оппозиционеры заявили об акции несогласия с планами изменить Конституцию РФ, которая должна пройти 29 февраля в Москве. В числе организаторов — мундеп Красносельского района Илья Яшин, Владимир Милов, а также Геннадий и Дмитрий Гудковы. Акцию приурочат к годовщине гибели политика Бориса Немцова.

Цель марша Яшин обозначил как выступление против узурпации власти в России. По его мнению, перемены в конституции угрожают остаткам демократических свобод, которые декларировал документ 1993 года.

Но противники реформы не всегда так считали. Тот же Яшин еще при жизни Немцова высказывался за изменения в конституции. В статье от 2009 года он писал:

«Но если все же говорить по существу, то лично у меня нет сомнений, что рано или поздно история поставит перед российским обществом опрос о смене основного закона. Нынешняя конституция писалась под конкретного человека, что в корне подрывает ее легитимность. Именно поэтому почти всем на нее и наплевать, мало кто ее соблюдает, апелляция к конституции зачастую выглядит эдаким юродством. Да и сам текст ее вызывает множество вопросов, в первую очередь слишком большие (по сути, самодержавные) полномочия президента».

То есть он уверял, что существующий документ дает слишком много полномочий главе государства в ущерб парламентаризму, но, как только о том же заявил сам глава государства, немедленно пересмотрел свое отношение.

Геннадий Гудков в 2011 году высказывался еще резче, называя конституцию опасной.

А навальнист Владимир Милов в журнале «Вопросы национализма» в 2013 году и вовсе критиковал документ по всем пунктам, начиная от «русского вопроса» — экономиста не устраивало, что не прописан статус титульной нации как основного правообладателя, заканчивая перегруженностью судебного раздела, и предлагал внесение поправок при широком обсуждении общественности.

Любопытно, что президент предложил пакет изменений частично в соответствии с ожиданиями либералов: передачу части полномочий главы государства в сторону Совета Федерации и Госдумы, расширение возможностей Конституционного суда и так далее. Но теперь главные активисты движения стали резко против перемен и рвутся защищать то, что хором ругали несколько лет назад.

Вне общего хора из оппозиции выступила разве что партия «Яблоко» — ее председатель Николай Рыбаков заявил, что поправки внести необходимо, но под чутким контролем общества, а также предложил разработать собственную альтернативную версию при участии экспертного сообщества.

Организаторы февральской акции впечатления вменяемых и адекватных людей, реально стремящихся в политику, не производят. Они меняют мнение, чтобы идти в русле вечного протеста, и вкручивают тезис, что любая инициатива власти не может быть поддержана настоящими оппозиционерами, вместо того чтобы спорить и высказываться по существу, предлагая альтернативу.

Внести собственные поправки предложил и «крестный отец» оппозиции — Михаил Ходорковский, который призвал людей саботировать будущее голосование о принятии или непринятии поправок в конституцию. Также он заявляет о необходимости протестов и массовых акций, явно обозначая заказ на них со стороны западных спонсоров и противников России. А его «карманные» оппозиционеры поддерживают его тезисы непосредственно внутри государства, раскачивая общество и используя для этого ежегодный «Марш Немцова».