Москва, 28 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о вирусной провокации в российских аптеках, взвинтившей цены на медикаменты. Она опубликовала пост в Instagram.

Политик уточнила, что вокруг коронавируса из Китая «накручивают реальную истерику». По ее словам, нужно быть осторожными и при любых подозрениях идти к врачу. Поклонская рассказала о вирусной провокации в российских аптеках.

«Но наши люди уже совсем запуганы — будто всадник Апокалипсиса трубит, а не ведущий новостей. Самой аж страшно стало… Лишний раз боюсь чихнуть — а вдруг подхватила эту гадость?! И что самое омерзительное — нашлись желающие заработать на человеческой панике. Даже российские аптеки начали использовать в рекламе тему китайского коронавируса», — подчеркнула она.

Поклонская напомнила, что зимой очень легко подхватить грипп, в этот сезон болеют практически все: люди на ногах переносят кашель, насморк и небольшую температуру. Она уточнила, что «идет психологическая бомбардировка народа».

«Пора снизить накал. И проверяющим стоит обратить пристальное внимание на качество лекарств, их цены и законность данной рекламы. А если уж такая опасность действительно нависла над нами — давайте откроем пункты бесплатной медицинской помощи. Если наши граждане станут жертвами этой вирусной провокации — мы должны сделать все, чтобы они получили необходимое лечение», — написала она.

Утром во вторник число заразившихся коронавирусом достигло 4515 человек. За последние сутки в провинции Хубэй скончались еще 24 заболевших. Там было зарегистрирован еще 1291 новый случай заражения смертельным вирусом. Сообщается, что общее число погибших от коронавируса достигло 106 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство России не видит необходимости в закрытии границ с КНР из-за эпидемии коронавируса.