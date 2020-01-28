Спецпосланник ООН прибыл в Дамаск на переговоры с властями Сирии



Дамакс, 28 января. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск с рабочим визитом. В столице САР он собирается обсудить с властями республики ряд политических вопросов.

О своих планах посетить Дамаск Педерсен сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову 24 января, пишет РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Над его деэскалацией с 2017 года работают в рамках переговоров в Нур-Султане, известных как «астанинский формат». В январе 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога.

Это стало первой попыткой собрать за одним столом широкий состав участников. По итогам конгресса было принято решение создать конституционный комитет в Женеве, главной задачей которого является подготовка конституционной реформы.