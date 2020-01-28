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Морозов назвал причину, по которой Кипр отозвал блокировку санкций против России

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Морозов назвал причину, по которой Кипр отозвал блокировку санкций против России

Евросоюз вводит дополнительные антироссийские санкции за проведение выборов местной власти в Крыму. Это стало возможным из-за того, что Кипр отозвал свою блокировку по санкциям. Ранее именно Кипр сдерживал их действие. О возможных причинах изменения решения киприотов Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы РФ Антон Морозов. 

Кипр в последние два месяца накладывал вето на расширение «черного списка» россиян, пытаясь добиться от ЕС принятия ограничительных мер в отношении Турции, проводящей геологоразведочные работы в спорных водах вокруг острова.

«Я думаю, что поведение Кипра связано с тем, что это не настолько суверенное государство, чтобы столь долго сопротивляться давлению крупных западных государств во главе с США. Все эти антироссийские санкции, которые принимают европейские государства, очевидно не отвечают интересам самих государств, а принимаются в угоду антироссийской политике, которую проводят США и их союзники в качестве сдерживания нашей страны», — пояснил Морозов. 

Морозов назвал причину, по которой Кипр отозвал блокировку санкций против России

«С Кипром предстоит работать дальше на двусторонней основе. Несмотря на то, что отдельные наши граждане попали под эти санкции, я надеюсь, что наши экономические отношения в целом не пострадают», — заключил депутат.   

Имена попавших под новые санкции россиян не уточняются. Известно, что их семеро в санкционном списке и что им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы будут заморожены в связи с причастностью к проведению местных выборов в Крыму в сентябре 2019 года. В ЕС заявили, что конкретные имена этих россиян совет обнародует в ближайшее время, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и соответственно вступит в силу.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после проведенного на территории полуострова референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Но Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Евросоюз и США с 2014 года ввели против России ограничительные меры из-за возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

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