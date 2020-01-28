Морозов назвал причину, по которой Кипр отозвал блокировку санкций против России

Евросоюз вводит дополнительные антироссийские санкции за проведение выборов местной власти в Крыму. Это стало возможным из-за того, что Кипр отозвал свою блокировку по санкциям. Ранее именно Кипр сдерживал их действие. О возможных причинах изменения решения киприотов Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы РФ Антон Морозов.

Кипр в последние два месяца накладывал вето на расширение «черного списка» россиян, пытаясь добиться от ЕС принятия ограничительных мер в отношении Турции, проводящей геологоразведочные работы в спорных водах вокруг острова.

«Я думаю, что поведение Кипра связано с тем, что это не настолько суверенное государство, чтобы столь долго сопротивляться давлению крупных западных государств во главе с США. Все эти антироссийские санкции, которые принимают европейские государства, очевидно не отвечают интересам самих государств, а принимаются в угоду антироссийской политике, которую проводят США и их союзники в качестве сдерживания нашей страны», — пояснил Морозов.

«С Кипром предстоит работать дальше на двусторонней основе. Несмотря на то, что отдельные наши граждане попали под эти санкции, я надеюсь, что наши экономические отношения в целом не пострадают», — заключил депутат.

Имена попавших под новые санкции россиян не уточняются. Известно, что их семеро в санкционном списке и что им будет запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы будут заморожены в связи с причастностью к проведению местных выборов в Крыму в сентябре 2019 года. В ЕС заявили, что конкретные имена этих россиян совет обнародует в ближайшее время, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и соответственно вступит в силу.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после проведенного на территории полуострова референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Но Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Евросоюз и США с 2014 года ввели против России ограничительные меры из-за возвращения Крыма в состав Российской Федерации.