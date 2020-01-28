Журавко назвал информационной войной попытки Зеленского переписать историю

Киев, 28 января. Попытки президента Украины Владимира Зеленского переписать историю и перевернуть исторические факты с ног на голову являются информационной войной. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал недавнее выступление Зеленского в Польше, в ходе которого украинский лидер обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и заявил, что немецкий концлагерь Освенцим освободили украинцы.

«Он поддается навязыванию заокеанских партнеров и сателлитов. Это приведет к большой трагедии и к большому расколу на Украине. На Украине люди служили в Советском Союзе, и они знают, кто победил в войне — СССР», — рассказал Журавко отметил «ПолитЭксперту».

Бывший депутат Верховной рады напомнил Зеленскому о том, что его дед, будучи командиром минометного взвода, воевал в составе Красной армии, а по итогам войны был награжден двумя орденами Красной звезды. По словам Журавко, под знаменами декоммунизации на Украине сегодня зарождается новый вид фашизма.

Напомним, что в ходе визита в Польшу Зеленский заявил, что СССР развязал Вторую мировую войну и стал причиной Холокоста. Он также утверждал, что Освенцим освобождали украинцы. Этот необычный вывод политик объяснил тем, что немецкие войска из Польши выдавил Первый украинский фронт. Речь идет об объединении советских войск, которые действительно освободили Освенцим, однако свое название они получили не по признаку национального состава, а по маршруту движения — украинский фронт наступал через территорию Украины. Фронт был создан в октябре 1943 года и первое время назывался Воронежским.

После выступления Зеленского украинский Telegram-канал «Зрада чи Перемога» напомнил, что воевавшие с немцами Львовская и Житомирская дивизии формировались в Горьковской области (сейчас Нижегородская область) и в Вологде, пишет «Царьград». Президенту Украины посоветовали избавиться от его спичрайтера.