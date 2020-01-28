Китайские медики назвали вероятные пути передачи коронавируса

Пекин, 28 января. Китайские медики раскрыли информацию о наиболее возможных путях передачи нового коронавируса и первых симптомах заболевания. По словам китайского инфекциониста Ли Синвана, к симптомам коронавируса можно отнести: сухой кашель, одышку, высокую температуру тела, слабость, озноб.

При этом, указал врач, иногда заболевание может протекать без пневмонии, а в сопровождении сухого кашля и небольшой температуры. Однако даже слабые симптомы не означают, что человек не может заразить других.

Распространяется вирус воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также через грязные руки. Доктора советуют носить маски, хорошо и часто мыть руки.

Как отмечает «Ридус», в госкомитете КНР по вопросам здравоохранения пришли к выводу, что новым типом коронавируса можно заразиться через прикосновение к глазам грязными руками.

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной болезни в городе Ухань. Согласно последним сведениям, в Китае этот вирус зафиксирован у 4515 человек.