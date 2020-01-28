Самонкин предложил расширить права РКН для повышения безопасности в Сети

Москва, 28 января. Закон о надежном Интернете способствует повышению безопасности в российском сегменте Сети. Об этом в Международный день защиты персональных данных заявил политолог и публицист Юрий Самонкин.

По мнению эксперта, закон о надежном Рунете является одним из механизмов защиты персональных данных россиян.

В разговоре с корреспондентом iReactor Самонкин заявил, что уже на данный момент интернет-пространство стало значительно безопаснее, но законодателям еще предстоит напряженная работа в этом направлении.

«Мы видим, что наше информационное пространство стало гораздо чище и безопаснее. Но, к сожалению, определенный процент утечки персональных данных и киберпреступлений сохраняется», — считает эксперт.

В качестве одной из дальнейших мер по обеспечению безопасности интернета, он предложил расширить полномочия Роскомнадзора (РКН).

«Здесь важна оперативная работа РКН и необходимость расширения полномочий. Необходимо, чтобы РКН сотрудничал с нашими спецслужбами и правоохранительной системой», — уверен политолог.

Кроме того, Самонкин считает необходимым повысить контроль за деятельностью иностранных сервисов.

«Также следует призвать зарубежные мессенджеры и поисковые сети, соцсети соблюдать российское законодательство. Тогда безопасность в Рунете существенно возрастет», — отметил эксперт.

Международный день защиты персональных данных ежегодно отмечается 28 января. Дата приурочена ко дню подписания Конвенции Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных», которое состоялось 28 января 1981 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как популярный антивирус Avast собирает продает персональные данные своих пользователей. По данным СМИ, покупателями информации стали такие компании, как Pepsi, Google, Microsoft и Loreal.