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Путин высоко оценил стремление африканских стран работать с Россией

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Путин высоко оценил стремление африканских стран работать с Россией

Москва, 28 января. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил настрой коллег из африканских стран на саммите Россия — Африка в Сочи.

«Мне очень понравился настрой наших африканских коллег. Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно – совместная работа», — сказал глава государства на встрече с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым. 

Напомним, саммит Россия — Африка прошел 23-24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России  и Египта. Участниками мероприятия стали все 54 страны континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Помимо этого, в форуме приняли участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Алекперов в свою очередь отметил, что после сочинского саммита у «Лукойла» появилось «уникальное окно возможностей» для сотрудничества с африканскими государствами. В настоящее время компания достаточно активно входит в проекты в Западной Африке.

«Уже в три страны вошли, сейчас еще четыре страны предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было», — подчеркнул он.

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