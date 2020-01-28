Путин высоко оценил стремление африканских стран работать с Россией

Москва, 28 января. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил настрой коллег из африканских стран на саммите Россия — Африка в Сочи.

«Мне очень понравился настрой наших африканских коллег. Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно – совместная работа», — сказал глава государства на встрече с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым.

Напомним, саммит Россия — Африка прошел 23-24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта. Участниками мероприятия стали все 54 страны континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Помимо этого, в форуме приняли участие восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Алекперов в свою очередь отметил, что после сочинского саммита у «Лукойла» появилось «уникальное окно возможностей» для сотрудничества с африканскими государствами. В настоящее время компания достаточно активно входит в проекты в Западной Африке.