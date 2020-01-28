Болгарские охотники за шпионами из РФ не защитили штаб-квартиру. Колонка Владимира Тулина

Эмил Крумов, 55-летний житель города Перник, 27 января 2020 года, около 13.40 по местному времени, пронес оружие в главный офис ДАНС (Държавна агенция «Национална сигурност» — Государственное агентство национальной безопасности) в Софии, после чего свел там счеты с жизнью.

Прокуратура Болгарии сообщила, что погибший был членом Управительного совета националистической организации БНС (Болгарский национальный союз) и был вызван в ДАНС на допрос. Рядом с телом была найдена однозарядная ручка-пистолет. Также информационное агентство «Блиц» сообщает, что позже на его трупе был обнаружен еще и пистолет со спиленным номером и две обоймы к нему. Эмил Крумов был известен тем, что в 1981 году попытался угнать в Мюнхен самолет, летевший по маршруту София — Варна, и при этом переоделся в форму нацистского офицера.

Одна из основных задач ДАНС, созданного в 2008 году, — борьба со шпионажем, что является очень трудным делом по причине практически полного его отсутствия. Крупные страны ЕС и НАТО получают любую интересующую их информацию прямо от болгарских должностных лиц, а остальные страны Болгария интересует мало из-за ее технической отсталости и абсолютно предсказуемой внешней политики, выражающейся в постоянном копировании и всемерной поддержке политики Вашингтона и Брюсселя.

Однако в последнее время организация, гордо объявляющая на своем сайте о сотрудничестве с ЦРУ, ФБР и АНБ США, стала обнаруживать шпионов, и, разумеется, они были российскими. В сентябре 2019 года был арестован и провел сутки в ДАНС председатель Национального движения «Русофили» Николай Малинов, были проведены обыски, в том числе и в офисах организации. ДАНС обвинило его в шпионаже в пользу России, хотя никаких доказательств представлено не было. В Болгарии были удивлены тем, что человек, который не имеет доступа к государственным секретам и которого в лицо знает вся страна, может заниматься шпионажем. Развернулась массовая кампания сбора подписей в его поддержку. Николай Малинов был освобожден, а за прошедшие четыре месяца никакой информации о его «шпионской деятельности» так и не появилось, судебного процесса над ним, очевидно, тоже не будет — нечего ему предъявить на суде. О том, кто стоит за этим, свидетельствует тот факт, что на сайте посольства США в Болгарии была напечатана благодарность болгарским властям за эти действия.

Случай с Малиновым показал, что в современной Болгарии объявить русским шпионом можно любого, но осудить пока еще нельзя, и отсутствие законного приговора суда вредит организаторам провокации, показывая бездоказательность их обвинений. Поэтому выбрана категория лиц, которых можно громогласно объявлять русскими шпионами, но при этом не нужно судить, а значит, и предъявлять доказательства. Это российские дипломаты.

Уже через месяц — в октябре 2019 года — на основании информации ДАНС был выслан из Болгарии первый секретарь посольства России. По данным интернет-издания Mediapool.bg, его звали Андрей Егоров. Мужчину обвинили в том, что «с сентября 2018 года он проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и с руководящими работниками, имеющими доступ к секретной информации Республики Болгария, ЕС и НАТО. Целью встреч было получение информации, представляющей государственную тайну, в том числе и через предложение материального вознаграждения». После отъезда российского дипломата прошло три месяца, а арестов болгарских руководящих работников, встречавшихся с ним, нет, что многое доказывает.

На днях ДАНС предоставило прокуратуре информацию о еще двух российских шпионах, обладающих дипломатическим иммунитетом. Это снова первый секретарь посольства, которого обвинили в том, что он «пытался узнать механизм выборного процесса в Болгарии», хотя это открытая информация, выложенная в Интернет, и сотрудник Торгового представительства России, который пытался узнать болгарские госсекреты в энергетике, хотя для России их нет, так как практически все крупные энергетические объекты в Болгарии построены по советским проектам, а часто и с помощью СССР. Федеральное агентство новостей подробно писало об этом в статье «Болгария изгоняет российских дипломатов по удивительным причинам». Российские дипломаты покинули Болгарию, а свою поддержку действий болгарских властей традиционно выразило посольство США, а также посольства Великобритании и Канады.

Таким образом, если с марта 2001 по сентябрь 2019 года в Болгарии не было выявлено ни одного российского шпиона, то за последние четыре месяца их «обнаружено» сразу четыре. Это напоминает массовое «обнаружение» шпионов в СССР в 1937 году, но даже тогда во время массовых репрессий для обвинения в шпионаже как минимум представлялись показания от других ранее арестованных лиц, а в современной демократической Болгарии и этого нет. При этом антироссийская истерика в местных СМИ продолжается. Многие болгары уверены, что если бы Эмил Крумов пристрелил нескольких офицеров ДАНС, то его объявили бы русским агентом. Бывший министр иностранных дел Болгарии Соломон Паси 27 января 2020 года, выступая в эфире крупнейшего телевизионного канала БНТ, заявил:

«Русских шпионов в российском посольстве у нас — есть статистика — около 57. Их очень много, и нужно их периодически чистить, выгонять. Русские аннексируют курорт Камчия! Он сейчас собственность правительства Москвы. Как аннексировали Крым, Осетию и Абхазию, как в Молдове Приднестровье аннексировали 30 лет назад. Они прямым текстом сказали, что аннексируют Камчию. Это очень серьезно. Она их собственность в настоящее время».

Насколько «правдивы» слова бывшего министра, свидетельствуют факты. Шпионов в российском посольстве не может быть «около 57», так как там работают сейчас 39 дипломатов. А что касается Камчии, то это своеобразная «благодарность» правительству Москвы, которое в 2008 году потратило 120 миллионов евро на строительство лучшей в Болгарии школы с бассейном, планетарием, амфитеатром и медицинским центром. Там обучаются в основном болгарские школьники по болгарской школьной программе. В числе «преступлений», совершенных руководством спортивно-оздоровительного центра «Камчия», болгарские СМИ в свое время назвали даже «спонсирование концерта группы «Любэ» в Варне, которая является любимой группой президента России Владимира Путина».