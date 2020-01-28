Москва, 28 января. Певица Алсу порадовала поклонников новыми фотографиями в Instagram, на которых предстала в элегантном образе. Фанаты звезды обратили внимание на идеально подобранное под платье «невидимое» белье.

Алсу опубликовала в Сети фотографии со светского вечера. Для мероприятия певица выбрала эффектное шелковое платье на запах. Однако наряды из тонких материалов имеют одну особенность ― под них нужно надевать «невидимое» белье. В противном случае образ может быть испорчен. Фанаты Алсу оценили образ певицы в «невидимом» белье.

«Очень деликатное белье. Его вообще не заметно под платьем! Чудесный образ», ― отметила iraosobskaya.

«Как греческая богиня», ― написала aigulbasyr.

Однако не все пользователи Сети оценили «голливудский» образ Алсу. Некоторые сочли платье слишком вульгарным и похожим на халат.

«Халат какой-то, а не платье!» ― возмутилась evgeniakrushevskaya.

«Почему все говорят красиво, тебе это платье не идет ― роста не хватает, размер не подходит. Неужели замечаю только я? Наверное, завидую», ― отметила manuylova_anna.

Некоторые пользователи заподозрили, что певица скрывает «халатом» беременность.

«Алсу ― красавица» Может, она беременна?» ― предположила olga261088.

Ранее Алсу опубликовала новые фотографии, которые дали повод для слухов о беременности знаменитости. 36-летняя знаменитость запечатлена на кадрах в свободном черном платье, которое не смогло скрыть изменения в фигуре.