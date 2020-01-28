Победительница конкурса «Хорошие новости России» отдаст денежный приз героям своей статьи

Корреспондент «Тюменских известий» Любовь Киселева и журналист-волонтер Наталья Сойнова из Красноярска считают свои победы в учрежденном ФАН конкурсе «Хорошие новости России» не личными, а общими с теми, о ком они пишут. Одна из победительниц решила отдать свой приз героям своей публикации.

Любовь Киселева из «Тюменских известий» стала победительницей конкурса «Хорошие новости России» в номинации «Спорт». Она написала материал о девушке, занимающейся с детьми гиревым спортом в сельской школе.

«Я не могу к своим героям относиться так: встретилась, пообщалась, написала и забыла. Я так не умею. Большинство героев моих публикаций становятся моими друзьями. Так же и со Светланой Пановой, тренером по гиревому спорту детско-юношеской спортивной школы в Викулово. Когда наша история попала в десятку лучших в номинации «Спорт» конкурса «Хорошие новости России», коллеги и ученики Светланы тоже принимали участие в читательском голосовании», — рассказала Любовь Киселева.

Узнав, что ее материал «Просто ли стать для детей сказочным героем?» стал победителем, журналистка поняла, что не может оставить выигрыш в размере 100 тысяч рублей себе.

«Что я куплю на эти деньги? Новый гаджет, какую-то модную одежду? Завтра это устареет, забудется. И я поняла, что приз нужно отдать детям, с которыми Светлана так замечательно общается. Узнаю, что им нужно, и приеду к ним с подарками. Потому что это наша общая победа», — заявила Любовь Киселева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Наталья Сойнова из Красноярска победила в конкурсе «Хорошие новости России» в номинации «Общество и соцпроекты» с интервью с наставником фонда «Счастливые дети» Татьяной Ковалевич. По словам журналистки, эта победа — тоже общая.

«Я журналист-волонтер, бесплатно пишу материалы для красноярского фонда «Счастливые дети», в которых рассказываю об умной помощи воспитанникам детских домов. Потому что, к сожалению, люди ошибочно полагают, что помощь сиротам — это вручение им подарков на какие-то праздники. На самом деле ничего хорошего в этом нет. Это не помощь, а галочка, что я хороший человек и сделал доброе дело. Грамотная, умная помощь детям-сиротам заключается в том, чтобы ребенок постоянно получал поддержку от конкретного взрослого. Поэтому фонд «Счастливые дети» ищет наставников для воспитанников детских домов, подбирает взрослым детей, обучает их взаимодействовать, оказывает психологическое сопровождение. Это долговременные отношения. Наставник на протяжении многих лет навещает своего подопечного, помогает делать уроки, водит на прогулки, поддерживает, защищает. Иными словами, волонтер-наставник становится тем самым значимым взрослым для какого-то ребенка. И я пишу о наставниках, чтобы другие люди знали о такой работе и, вдохновившись, присоединялись к ней. Потому что есть проблема с привлечением новых людей», — рассказала Наталья Сойнова.

В свое время она тоже была наставником мальчика из детского дома, но потом его усыновили, а затем Наталья сама стала мамой, и сейчас имеет возможность помогать фонду «Счастливые дети» лишь в качестве журналиста. Но и этого вовсе не мало, поскольку благодаря ее интервью наставников для воспитанников красноярских детдомов становится больше.

«Я сначала напряглась, когда узнала, что победитель в конкурсе «Хорошие новости России» определяется путем онлайн-голосования. Думала, придется выпрашивать голоса. Но вдруг мне стали писать в соцсетях незнакомые люди и говорить, что проголосовали за мой материал, потому что он им больше всего понравился. И я поняла, что благодаря этому голосованию о наставничестве и красноярском фонде «Счастливые дети» узнало еще больше народа. И это замечательно», — заметила Наталья Сойнова.

О других победителях конкурса ФАН «Хорошие новости России» читайте здесь.