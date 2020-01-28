Андрейченко ответила хейтерам, назвавшим пиаром ее «исчезновение»

Канкун, 28 января. Актриса Наталья Андрейченко ответила хейтерам, которые обвинили заслуженную артистку в пиаре после появления сообщений о ее «исчезновении» в Мексике. Видеообращение к пользователям Сети она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я в таком шоке! Вы что, в зомби превратились все?! Не можете себе представить жизнь без телефонов, без «Андроидов»?!» — возмутилась Андрейченко.

Актриса сообщила, что многие пользователи соцсетей, оставляющие негативные комментарии, даже не являются ее подписчиками.

«Зашли, накакали и ушли», — подчеркнула артистка.

Андрейченко призвала подобных личностей не заходить в ее Instagram-аккаунт, поскольку, по мнению актрисы, эти люди не способны ее понять. Артистка заявила, что она — абсолютно свободный «человек духа», который живет «по законам вселенной» и по велению своего сердца.

«Если я хочу телефон выключить, я его выключаю, я ни перед кем не отчитываюсь», — подчеркнула звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

Актриса призналась, что многие хейтеры сильно рассердили ее своими выходками.

«Люди, которые какашечки оставляют и уходят, сердце они уже давно потеряли, поэтому этим людям я говорю прощайте. <…> Абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись, в чем дело», — заключила Андрейченко.

Напомним, об исчезновении актрисы ранее сообщил ее представитель Ян Трунцев. По его словам, 25 января Андрейченко побывала в гостях у подруги в Канкуне, после чего села за руль, чтобы ехать домой, и перестала выходить на связь. Известий от артистки на тот момент не было в течение суток, передает Пятый канал.

Позднее автомобиль актрисы обнаружили в гараже ее дома. Также журналисты дозвонились до сына Андрейченко Дмитрия Дунаевского, который сообщил, что не знает ничего о местоположении матери.

Вскоре после «исчезновения» актриса опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором рассказала подписчикам, что уезжала в джунгли в специальное поселение с «интересными духовными лидерами из разных стран мира», передает НСН. В комментариях к посту многие написали, что история с «исчезновением» была просто пиаром.