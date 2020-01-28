В Баварии рассказали, как гражданин Германии заразился коронавирусом

Мюнхен, 28 января. Гражданин Германии заразился коронавирусом во время семинара на работе, общаясь с коллегой из КНР. Об этом рассказал во вторник в ходе пресс-конференции представитель министерства здравоохранения Баварии Андреас Цапф.

По его словам, 33-летний мужчина 21 января принимал участие в семинаре на предприятии, участницей семинара была гражданка Китая. Цапф уточнил, что китаянка проживает в Шанхае, однако недавно к ней приезжали родственники из города Ухань.

«В Германии она обратилась к медикам, они диагностировали пневмонию, возбудителем которой стал коронавирус. Подтверждение этому баварские врачи получили от китайских служб», — добавил он.

Ранее в министерстве здравоохранения федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ, состояние мужчины из округа Штарнберг врачи оценивают как удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.

Пользователи Сети в течение последних дней активно обсуждают новую эпидемию — коронавирус, который с огромной скоростью распространяется в Китае. Пока одни экстренно отменяют свои заказы с китайских сайтов, другие, пишет «Ридус», придумывают различные шутки и мемы на этот счет.

Согласно последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом в Китае, превысило 4,5 тысячи человек, 106 из них скончались.