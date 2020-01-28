Изнасиловавший московскую пенсионерку гастарбайтер затопил соседей, смывая кровь

Москва, 28 января. Гастарбайтер, изнасиловавший и убивший пенсионерку в Москве, затопил ее соседей, когда пытался смыть кровь. Мужчина сбежал из квартиры через окно, оставив открытым кран в ванной, в результате чего вода проникла вплоть до первого этажа.

И только тогда соседи убитой пенсионерки обратились в правоохранительные органы. Отметим, что один из жильцов слышал крики женщины, когда ее убивали, однако не стал звонить в полицию.

«Оказались залиты квартиры до первого этажа. Потолок, обои, ламинат, вся ванная, коридор. Ждем, когда просохнет. Нас без воды хотели оставить на сутки, а в подъезде малолетние дети живут. Я позвонил в прокуратуру и только после этого квартиру убитой стали вскрывать», — рассказал сосед убитой «Московскому комсомольцу».

Преступника задержали уже в аэропорту, когда он готовился улететь в родной Таджикистан. Сам задержанный заявил, что пенсионерку изнасиловали и убили до него, а он лишь забрал деньги из ее квартиры.

Ранее сообщалось, что 27-летний слесарь в нетрезвом состоянии проследил за 76-летней москвичкой, дождался, пока она откроет дверь квартиры, после чего напал на нее, изнасиловал, избил и задушил руками. После преступник забрал 30 тыс. рублей и скрылся через кухонное окно. Данную информацию уже подтвердили в столичном главке полиции. По данному факту продолжается расследование.Несмотря на то, что женщина кричала и звала на помощь, никто из соседей не откликнулся.