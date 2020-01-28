Главу Чувашии выгнали из «Единой России» после скандала с ключами

Москва, 28 января. Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее принять такое решение единогласно рекомендовала комиссия по этике ЕР. По словам ответственного секретаря комиссии Евгения Ревенко, лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, «демонстрируя чванство и барские замашки, а у губернатора же это превратилось в систему».

«Такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — добавил он.

Напомним, причиной скандала стал видеоролик, на кадрах которого можно видеть, как Игнатьев во время церемонии передачи МЧС Чувашии новой техники вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от машины. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.