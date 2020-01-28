Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ погиб в Афганистане

Москва, 28 января. Ответственный за убийство иранского генерала Касема Сулеймани офицер Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Д’Андреа погиб при крушении американского самолета Bombardier E-11A в Афганистане. Соответствующая информация появилась в ряде иранских СМИ.

Как отмечает IRIB News Agency, официального подтверждения информации о гибели Д'Андреа нет.

Iran’s public TV:

Some sources have reported that Michael D'Andrea who was responsible for the assassination of Martyr Qassem Soleimani was killed in Taliban’s shoot down of the US military plane in Afghanistan. pic.twitter.com/YGIM8UsmVr — Zahra Shafei ???????? (@shafei_d) January 28, 2020

В Афганистане на территории, подконтрольной движению «Талибан»1 (организация запрещена в России), разбился самолет Bombardier E-11A. В настоящее время представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) выясняют причины катастрофы.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн ранее подтвердил, что разбившийся в Афганистане самолет Bombardier E-11A принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США.

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета. Они заявили, что сбили борт, «который осуществлял разведывательный полет в уезде Дих-Як».

Командующий элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки со стороны США по зоне, расположенной у аэропорта Багдада. Американский президент Дональд Трамп лично одобрил проведение операции. Соответствующее решение было принято без согласования с властями Ирака и Конгрессом США. Иракский парламент проголосовал за вывод иностранной силы c территории государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.