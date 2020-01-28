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Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ погиб в Афганистане

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Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ погиб в Афганистане

Москва, 28 января. Ответственный за убийство иранского генерала Касема Сулеймани офицер Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Д’Андреа погиб при крушении американского самолета Bombardier E-11A в Афганистане. Соответствующая информация появилась в ряде иранских СМИ.                                       

Как отмечает IRIB News Agency, официального подтверждения информации о гибели Д'Андреа нет.                                    

В Афганистане на территории, подконтрольной движению «Талибан»1 (организация запрещена в России), разбился самолет Bombardier E-11A. В настоящее время представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) выясняют причины катастрофы.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн ранее подтвердил, что разбившийся в Афганистане самолет Bombardier E-11A принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США.                                                                                                                       

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета. Они заявили, что сбили борт, «который осуществлял разведывательный полет в уезде Дих-Як».              

Курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ погиб в Афганистане

Командующий элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки со стороны США по зоне, расположенной у аэропорта Багдада. Американский президент Дональд Трамп лично одобрил проведение операции. Соответствующее решение было принято без согласования с властями Ирака и Конгрессом США. Иракский парламент проголосовал за вывод иностранной силы c территории государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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