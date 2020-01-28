Долгов напомнил о вине США в ливийском кризисе

Глава Белого дома Дональд Трамп обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом нынешнюю ситуацию в Ливии и Сирии. Лидеры двух государств заявили о недопустимости иностранного вмешательства в ливийский конфликт, а также отметили важность поддержания перемирия в африканской стране. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН, доктор исторических наук Борис Долгов указал на непосредственную вину Соединенных Штатов и ряда государств-членов НАТО в организации ливийского кризиса.

Не стоит забывать, что именно военное вторжение США в марте 2011 года и последовавшее за ним свержение и убийство последнего легитимного президента Ливии Муаммара Каддафи стало причиной страданий тысяч невинных ливийцев, а также привело к затяжному кровопролитному конфликту. Также Вашингтон активно спонсировал различные террористические группировки, на которые сейчас опирается так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, оккупировавшее Триполи. Продолжающиеся бесчинства наемников из сирийского Идлиба по-прежнему являются ключевым дестабилизирующим фактором в североафриканской стране.

По словам Бориса Долгова, обсуждение руководителями стран, входящих в Североатлантический альянс, вопросов иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии выглядит крайне нелепо и цинично, так как это они виновны во всех нынешних бедах ливийского народа. Он заявил, что деятельность американцев в Северной Африке привела к разрухе и гражданскому конфликту.

«Эти переговоры между президентами США и Турции и их заявления о том, что недопустимо иностранное вмешательство во внутренние дела Ливии, действительно звучат цинично. Нынешнее бедственное состояние Ливии, разрушение ее государственности является следствием агрессии стран НАТО, в том числе Соединенных Штатов, против Муаммара Каддафи. Фактически государства НАТО несут полную ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии», – напомнил эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН подчеркнул, что именно Вашингтон является виновником ливийского кризиса и продолжающегося кровопролития на севере Африки, поскольку интервенция американцев в Ливию разрушила основы этого государства. Он добавил, что поддержка США незаконных вооруженных бандформирований послужила почвой для дальнейшей напряженности в Северной Африке.

«Если бы в 2011 году не было этого вторжения в Ливию, не оказывалась бы поддержка радикальным исламистским группировкам, выступавшим против Каддафи, то не было бы ливийского кризиса, не пришлось бы сейчас России и международному сообществу решать вопросы урегулирования в Ливии. Безусловно, поведение Запада сейчас является циничным, но вмешательство других государств во внутренние дела североафриканской страны нельзя допускать», – подытожил Долгов.

Напомним, ранее в своем большом материале о пособничестве Анкары боевикам ПНС Ливии редакция Федерального агентства новостей раскрыла факты поставок турецкой стороной оружия, боеприпасов и боевой техники оккупационному режиму Сарраджа в Триполи. Эти действия грубейшим образом нарушают введенное в 2011 году эмбарго ООН на поставки любых вооружений на ливийскую территорию.