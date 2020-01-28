Starhit сообщил о романе звезды «Универа» Гогунского со стриптизершей

Москва, 28 января. Звезда комедийного сериала «Универ» Виталий Гогунский начал встречаться со стриптизершей Анастасией Разовой, больше известной как Настя Либерман. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издание «Starhit».

Разова родилась на Алтае, уже в студенческие годы она начала подрабатывать эротическими танцами. По информации прессы, девушка имела огромный успех у мужчин. В 2016 году она переехала в российскую столицу, но часто путешествует. Так, девушка побывала на Бали, в Риме, Доминикане и других курортах. Кроме того, пишет издание, девушка передвигается по городу на роскошном автомобиле.

На вопрос, откуда деньги, Разова постоянно отвечала: «Тебе ли с трамвая считать мои доходы, убожество?».

В Instagram-аккаунте стриптизерша Разова делится снимками с различных светских мероприятий со звездами шоу-бизнеса. Так, на ее странице можно увидеть фото с актером Игорем Верником с вечеринки в Comedy Club.

По словам знакомого Разовой, с Гогунским она, вероятно, познакомилась после новогодних праздников, поскольку «каникулы отмечала без него».

В Сети также появилось видео, где Гогунский держит за руку в ресторане неизвестную девушку, возможно, это и есть Разова. В сториз девушка разместила скрин новости о бракоразводном процессе Гогунского, прокомментировав, что «ей чужого не надо».