Победители конкурса «Хорошие новости России»: Жизнь за МКАД и КАД — позитивная

Победители конкурса «Хорошие новости России» рассказали о своей работе и впечатлениях от участия в профессиональном состязании, организованном Федеральным агентством новостей среди региональных журналистов и блогеров, освещающих позитивную повестку.

Автор цикла программ «Окрестности» на «TV Губерния» Евгений Сенчугов, ставший победителем конкурса «Хорошие новости России» в номинации «Герои современности», рассказал, что находит героев для своего проекта среди простых жителей Воронежской области.

«Это необязательно какие-то необычные люди, но то, что они делают, уникально и интересно. Недавно, например, мы снимали людей, занимающихся производством валенок в Бобровском районе. А в прошлый четверг были на небольшом маслозаводе, который открыли два молодых индивидуальных предпринимателя. Темы для проекта находятся сами собой — через знакомых и знакомых знакомых. Отлично работает сарафанное радио. Часто черпаю информацию из районных газет — местные журналисты, надо отдать им должное, отлично работают. Главное, чтобы полученный материал можно было собрать в некий очерк о жизни людей в Воронежской области», — рассказал Евгений Сенчугов.

Он объездил почти все районы Воронежской области, а их — 31 плюс три городских округа (Воронеж, Нововоронеж и Борисоглебский).

«Иногда помогают районные администрации. Так, например, я узнал о цирковой студии «Пластилин», открытой семейной парой из Казахстана в Ольховатском районе, и осенью сделал о ней программу. Конечно, зрителей у нас не так много, как хотелось бы, но есть куда развиваться. Надеюсь, конкурс «Хорошие новости России» тоже этому поспособствует. Ваш конкурс — это отличный стимул для журналистов, которые хотят расти дальше в своей профессии», — сказал Евгений Сенчугов.

По словам Натальи Сенчуковой, обладательницы специального приза жюри конкурса «Хорошие новости России», победа для нее стала неожиданной.

«Я давно хотела рассказать о Всероссийском студенческом медицинском отряде «Коллеги», и это вылилось в статью «В больнице их называют студенты-романтики». Она была опубликована в нашей газете «Архангельск — город воинской славы». То, что эта статья среди тысяч материалов была отобрана в десятку номинантов в рубрике «Общество и социальные проекты», для меня было неожиданностью. И то, что она заняла второе место в читательском голосовании и в итоге получила спецприз жюри, тоже стало приятным сюрпризом. Спасибо», — отметила Наталья Сенчукова.

Журналист рада, что благодаря конкурсу «Хорошие новости России» о проекте, в рамках которого студенты-медики работают в архангельских больницах, узнали за пределами Архангельской области.

«Это прекрасный проект и очень классные, позитивные ребята. Они приезжают из 10-15 регионов и работают в архангельских больницах и поликлиниках во время каникул. Мне очень хотелось их поддержать. И то, что это дало такой результат, очень радует», — отметила Наталья.

Алла Михеенко из издания «ЮгTimes» победила в номинации «Экономика страны или региона» с публикацией «Туристы уходят в небо». Она посвящена туристическому потенциалу Краснодарского края.

«Этот материал призван обратить внимание россиян на возможности отдыха на Кубани. В нем показано, что туристическая инфраструктура и уровень сервиса на курортах Краснодарского края догоняют турецкие. И я благодарна Федеральному агентству новостей за этот конкурс и за то, что благодаря нему мою публикацию прочитали тысячи россиян, которые, возможно, летом приедут к нам отдыхать», — сказала Алла Михеенко.

В номинации «Наука и инновации» победила Екатерина Россошанская, написавшая статью «Малышка на полмиллиона. Ульяновец создал уникальную машину для сушки зерна» для портала UlPravda.ru. Получая диплом и денежный приз, журналистка заявила, что «за МКАДом и КАДом есть жизнь».

«Жизнь за пределами Москвы и Петербурга позитивная. И я стараюсь доказать это своей работой. Там, где другие черпают негатив, я нахожу позитив. Нахожу героев — таких, как аспирант инженерного факультета Ульяновского аграрного университета Петр Агеев, выигравший грант на завершение работы над уникальной зерносушилкой, и рассказываю о них людям. Часто информационные поводы отыскиваются в соцсетях. Сейчас, например, готовлю материал с Юлией Замадиновой из Ульяновского педуниверситета, которая разработала ноу-хау в сфере IT и тоже выиграла грант на реализацию своего проекта. Вообще, утро в «УлПравде» начинается только с позитивных новостей — мы отыскиваем и публикуем их. И, знаете, хорошие новости активно читают. Они очень нужны людям», — отметила ульяновская журналистка.

Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал учрежденный ФАН конкурс «Хорошие новости России», отметив, что публикация позитивных сообщений должна быть частью редакционной политики СМИ, заботящихся о психологическом здоровье своей аудитории.