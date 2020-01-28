Песков уверен, что Генпрокуратура проверит дело Гаджиева

Москва, 28 января. Генпрокуратура РФ не оставит без внимания депутатский запрос на проверку дела редактора отдела «Религия» дагестанского общественно-политического еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если есть обращение народного избранника в Генпрокуратуру, мы не сомневаемся, что законность этого дела будет проверена генпрокуратурой», — заявил он на брифинге в Москве.

В Кремле, как уточнил Песков, «видели сообщения в СМИ на этот счет, однако не знают, на чем основываются утверждения, что какие-то показания якобы были получены под пытками.

«Мы не знаем, насколько они могут соответствовать действительности. Мы также не осведомлены о деталях этого дела», — добавил он.

Гаджиев был задержан 14 июня минувшего года. С 18 июня 2019 года он находится в СИЗО по обвинению в финансировании терроризма. Он не признает свою вину и связывает арест со своей журналистской деятельностью. В последний раз срок содержания Гаджиева под стражей был продлен до 31 января.

Отметим, что в прошлом году Федеральное агентство новостей провело масштабное расследование, выяснив, что журналисты либеральной «Новой газеты» сотрудничают с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. В частности, телефон автора этого издания Дениса Короткова был найден в вещах боевиков, уничтоженных в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.