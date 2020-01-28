Шаповалов назвал типичной для США попытку скрыть реальные боевые потери на Ближнем Востоке

Москва, 28 января. Пентагон продолжит скрывать потери американских войск на Ближнем Востоке, маскируя гибель солдат под небоевые потери. Такое мнение высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, комментируя новость о гибели американского солдата в сирийской провинции Дейр-эз-Зор якобы в результате ДТП.

По мнению эксперта, не стоит удивляться сообщениям о смерти военнослужащих США в различных частях света.

«Не удивлюсь, если мы в ближайшее время услышим, что один американский военнослужащий погиб в Индийском океане, другой на базе в Италии, третий на базе в Окинаве», — считает Шаповалов.

Он отметил, что с помощью такой тактики Вашингтон будет скрывать реальные боевые потери.

«Таким образом американцы попытаются рассредоточить реальные потери. Это типичный случай для американцев в принципе», — уверен политолог.

Шаповалов выразил уверенность, что последние события на Ближнем Востоке заставят Пентагон маскировать потери с еще большей тщательностью.

Напомним, ранее стало известно о гибели американского солдата в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП. Многие эксперты убеждены, что официальная версия смерти военнослужащего не соответствует действительности, так Пентагон скрывает боевые потери, полученные, в частности, после иранской атаки по американской базе в Ираке «Айн аль-Асад».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства вблизи аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США. Тегеран ответил ракетными ударами по военным объектам Вашингтона на территории Ирака.

В странах региона все чаще можно услышать призывы местных жителей «янки, гоу хоум», которые протестуют против агрессивной политики США. Вашингтон при этом игнорирует решение парламента Ирака, который принял резолюцию о выводе войск США с территории страны.