Начало производства нового iPhone могут отложить из-за китайского коронавируса

Вашингтон, 28 января. Вспышка китайского коронавируса может повлиять на сроки начала сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone от американской корпорации Apple.

Телефоны от американского производителя производятся в Китае, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков. В основном модели собираются на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу (административный центр Хэнани) и на сборочном предприятии фирмы Pegatron, которая расположена недалеко от Шанхая, пишет агентство.

Эти города находятся на расстоянии более чем 500 километров от города Ухань, где в конце декабря была зафиксирована вспышка коронавируса, однако «это не снижает возможность заражения новым вирусом», отмечают эксперты. Аналитик Патрик Мурхэд подчеркнул, что не может представить сценарий, согласно которому «нынешние производственные цепочки [Apple] не будут затронуты».

По информации Bloomberg, около десяти тысяч сотрудников Apple работают в Китае, а в производственных цепочках продукции американской компании на территории КНР задействованы несколько миллионов человек. К настоящему моменту неизвестно, как отмечает агентство, просила ли корпорация не выходить работу тех людей, которые разъехались во время празднования китайского Нового года.

Как отмечает телеканал «360», в американской корпорации Apple комментариев по этому поводу не давали. Однако, как указало агентство, даже в случае смены поставщиков компонентов нехватка рабочих будет влиять на производительность.

О планах начать массовое производство бюджетного iPhone стало известно в феврале. Предполагается, что это будет первый недорогой смартфон корпорации после выпуска iPhone SE. Дизайн новой модели будет напоминать iPhone 8 2017 года, пишут СМИ.

Вспышка неизвестной пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань была зафиксирована в феврале минувшего года. К настоящему моменту известно, что почти 4,5 тысячи человек заболели, около 100 — погибли. В РФ случаев инфицирования зарегистрировано не было.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус и министр иностранных дел Китая Ван И заявили о готовности активно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса. ВОЗ выразила надежду на то, что будет укреплено сотрудничество с Китаем, и заявила о готовности «предоставить Пекину всю необходимую помощь в соответствии с потребностями китайской стороны».