Ургант попросил оскорбленных православных верующих отозвать свои проклятья

Москва, 28 января. Телеведущий Иван Ургант извинился перед православными верующими, которых оскорбил рождественский коллаж с Николасом Кейджем. Голливудский актер предстал на этом изображении вместо Иисуса Христа.

Эта шутка в прямом эфире вызвала бурную реакцию со стороны верующих. Некоторые из православных активистов предложили лишить Ивана российского гражданства, а на Урале даже додумались предложить устроить ему публичную порку в прямом эфире, отмечает Ura.ru.

Чтобы страсти поутихли, шоумен принес извинения всем, чьи чувства оскорбил этот коллаж, и тут же с иронией попросил по возможности «отозвать проклятья». Ургант также обратил внимание на то, что его шоу носит развлекательный характер.

Отметим, что это уже не первый случай, когда шутка ведущего оборачивается скандалом. В 2013 году этот скандал даже достиг международного уровня. В дело вмешался МИД Украины, который потребовал от Первого канала разобраться с шоуменом. Причиной стала шутка Урганта в одном из выпусков кулинарной передачи «Смак».

«Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни», — сказал юморист.

Позднее он принес извинения за свои слова и пообещал в качестве самонаказания готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018 год включительно, «а всех родившихся у него с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан».