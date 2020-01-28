Родионов рассказал, зачем США скрывают жертвы ракетного удара Ирана

Атака Ирана на американские базы в Ираке — это удар по репутации США как сверхдержавы, которую все боятся, и солдаты которой «непобедимы и бессмертны». Вашингтону проще признать, что их солдат напился и упал в канаву, чем его гибель от иранской ракеты. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Таинственное ДТП

24 января американский военный погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП. Об этом сообщает Пентагон.

«22-летний военнослужащий Антонио Мур погиб 24 января [в провинции] Дейр-эз-Зор. <…> Он участвовал в зачистке маршрута. Инцидент расследуется», — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Сообщается, что автомобиль, в котором находился погибший американский военнослужащий, перевернулся. При этом не уточняется, что именно произошло в Дейр-эз-Зоре.

Напомним, ФАН выпустил расследование, согласно которому после удара Ирана по расположенной на территории Ирака американской военной базе «Айн аль-Асад» США приходится скрывать жертвы среди солдат, выдавая их за небоевые потери.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, объяснили в Тегеране.

Террористическая деятельность США

Дмитрий Родионов заметил, что американцы ведут подлую террористическую деятельность против своих оппонентов по всему миру («гибридную войну). И логично предположить, что рано или поздно им прилетит вполне себе отрезвляющая «ответка».

Эксперт предположил, что американцам категорически нельзя признавать гибель даже одного военнослужащего в результате иранской атаки. Ведь США много лет позиционируют себя как сверхдержава, которая «сотрет в порошок любого, кто хоть один волос уронит с головы американского солдата». И если хоть один из них погиб — Вашингтон должен немедленно объявить войну Тегерану, на что президент США Дональд Трамп в год выборов, разумеется, не пойдет.

С США сорван «пояс неуязвимости»

«Так что американцам проще признать, что их солдат напился, упал в канаву и свернул себе шею, чем то, что он погиб от иранской ракеты. <…> Это в любом случае удар по репутации США как сверхдержавы, которую все боятся, и солдаты которой непобедимы и бессмертны. Тем более, учитывая, что это была первая такая атака на американскую базу со времен «Перл-Харбора». 70 лет никто и мысли не мог допустить, что такое возможно осуществить», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, теперь весь мир видит, что это возможно, с США сорван «пояс неуязвимости». Кроме того, Родионов назвал странным названный американцами «совпадением» тот факт, что вскоре после этого в Афганистане потерпел крушение американский самолет, который, как утверждают США, упал сам, в то время, как талибы («Талибан»1 запрещен на территории РФ) утверждают, что он был сбит.

«Даже не знаю, что хуже: признать, что твои самолеты сбивают повстанцы с допотопным оружием и средневековым мышлением, или что они падают сами, потому что плохие. Конечно, мифы развеиваются не в один день, но процесс пошел. И ореол сакральности вокруг Штатов с каждым таким инцидентом будет тускнеть, пока его окончательно не погасит кто-то, кому нечего будет терять, и кто решит на полном серьезе разом похоронить пару сотен американских солдат. Как мы видим, для этого вовсе не нужно быть ведущей военной и технологической державой», — заключил Дмитрий Родионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.