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Родионов рассказал, зачем США скрывают жертвы ракетного удара Ирана

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Родионов рассказал, зачем США скрывают жертвы ракетного удара Ирана

Атака Ирана на американские базы в Ираке — это удар по репутации США как сверхдержавы, которую все боятся, и солдаты которой «непобедимы и бессмертны». Вашингтону проще признать, что их солдат напился и упал в канаву, чем его гибель от иранской ракеты. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Таинственное ДТП

24 января американский военный погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП. Об этом сообщает Пентагон.

«22-летний военнослужащий Антонио Мур погиб 24 января [в провинции] Дейр-эз-Зор. <…> Он участвовал в зачистке маршрута. Инцидент расследуется», — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Сообщается, что автомобиль, в котором находился погибший американский военнослужащий, перевернулся. При этом не уточняется, что именно произошло в Дейр-эз-Зоре.

Родионов рассказал, зачем США скрывают жертвы ракетного удара Ирана

Напомним, ФАН выпустил расследование, согласно которому после удара Ирана по расположенной на территории Ирака американской военной базе «Айн аль-Асад» США приходится скрывать жертвы среди солдат, выдавая их за небоевые потери.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, объяснили в Тегеране.

Террористическая деятельность США

Дмитрий Родионов заметил, что американцы ведут подлую террористическую деятельность против своих оппонентов по всему миру («гибридную войну). И логично предположить, что рано или поздно им прилетит вполне себе отрезвляющая «ответка».

Родионов рассказал, зачем США скрывают жертвы ракетного удара Ирана

Эксперт предположил, что американцам категорически нельзя признавать гибель даже одного военнослужащего в результате иранской атаки. Ведь США много лет позиционируют себя как сверхдержава, которая «сотрет в порошок любого, кто хоть один волос уронит с головы американского солдата». И если хоть один из них погиб — Вашингтон должен немедленно объявить войну Тегерану, на что президент США Дональд Трамп в год выборов, разумеется, не пойдет.

С США сорван «пояс неуязвимости»

«Так что американцам проще признать, что их солдат напился, упал в канаву и свернул себе шею, чем то, что он погиб от иранской ракеты. <…> Это в любом случае удар по репутации США как сверхдержавы, которую все боятся, и солдаты которой непобедимы и бессмертны. Тем более, учитывая, что это была первая такая атака на американскую базу со времен «Перл-Харбора». 70 лет никто и мысли не мог допустить, что такое возможно осуществить», — добавил Дмитрий Родионов.

Родионов рассказал, зачем США скрывают жертвы ракетного удара Ирана

По мнению эксперта, теперь весь мир видит, что это возможно, с США сорван «пояс неуязвимости». Кроме того, Родионов назвал странным названный американцами «совпадением» тот факт, что вскоре после этого в Афганистане потерпел крушение американский самолет, который, как утверждают США, упал сам, в то время, как талибы («Талибан»1 запрещен на территории РФ) утверждают, что он был сбит.

«Даже не знаю, что хуже: признать, что твои самолеты сбивают повстанцы с допотопным оружием и средневековым мышлением, или что они падают сами, потому что плохие. Конечно, мифы развеиваются не в один день, но процесс пошел. И ореол сакральности вокруг Штатов с каждым таким инцидентом будет тускнеть, пока его окончательно не погасит кто-то, кому нечего будет терять, и кто решит на полном серьезе разом похоронить пару сотен американских солдат. Как мы видим, для этого вовсе не нужно быть ведущей военной и технологической державой», — заключил Дмитрий Родионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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