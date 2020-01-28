Москва, 28 января. Евросоюз решил дополнительно наказать Россию за проведение выборов местной власти в Крыму, об этом рассказал источник.

Ранее польские средства массовой информации сообщили, что Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза согласовал санкции против ряда российских чиновников, Евросоюз введет санкции против России из-за выборов в Крыму. Отмечалось, что ряду россиян запретят въезд в Европейский союз, а их активы в европейских странах заморозят.

Как передает ТАСС, выяснилось, что единство по этому вопросу стало возможным после того, как Кипр отозвал свою блокировку. Напомним, Кипр не позволял Евросоюзу ввести санкции против Москвы, чтобы добиться от блока более жестких действий в отношении Турции. Анкара разрабатывает нефтяные месторождения у кипрских берегов.

Крым воссоединился с РФ после проведенного на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.