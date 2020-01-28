Украинская полиция завела дело против ресторана за портреты советских вождей

Прилуки, 28 января. Украинская полиция завела дело в отношении ресторана в городе Прилуки (Черниговская область) за портреты советских вождей на стене.

«Правоохранители открыли уголовное производство по факту использования в интерьере одного из ресторанов Прилук советской символики и портретов коммунистических лидеров», — пишет управление нацполиции по Черниговской области.

Заявление в правоохранительные органы подала одна из посетительниц ресторана. Она указала на то, что портреты советских политических деятелей нарушают украинский закон о декоммунизации.

Отметим, что данная статья предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Верховная рада в апреле 2015 года приняла пакет документов, который получил неофициальное обобщенное название «Закон о декоммунизации». Этот закон приравнивает нацистскую и коммунистическую идеологию, запрещая демонстрацию любой советской символики. В рамках так называемого процесса декоммунизации на Украине было переименовано около тысячи городов и порядка 52 тыс. улиц, которые носили отпечаток советского прошлого.

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков «Гоблин» считает, что очернение СССР — это попытка ущемить интересы России. Украина и Прибалтика сегодня всеми силами пытаются доказать, что советская власть была преступной, а значит, Россия, как правопреемница Советского Союза, тоже преступна. А это уже позволит разным странам заявить претензии на российские территории — от Курил до Калининграда.