Экстремальный заплыв в тающих льдах Антарктиды

«Не буду скрывать: это было очень страшно. Я совершил этот заплыв не потому, что я безумец-самоубийца. Я страстно влюблен в жизнь и также переживаю за все живое — не только за людей, но и за царство животных, которые могут надеяться только на нас в защите своих территорий. Когдавытащил меня из воды, мои руки были деревянными от холода», — вспоминает Льюис Пью.