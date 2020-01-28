Экстремальный заплыв в тающих льдах Антарктиды

Льюис Пью рассказал, какие изменения климата видны в Антарктиде невооруженным глазом. «Первое, что вы там видите — это озера на леднике, — говорит он. — Там есть реки, которые текут через ледники, и они очень опасны, потому что быстрое течение подтачивает лед, и он еще быстрее сползает в океан».
По словам экстремального спортсмена, британские исследователи насчитали в Антарктиде уже 65 000 таких озер, и это очень расстраивает. Пью также обратил внимание на то, что за 2014-2017 годы Антарктида потеряла столько льда, сколько Арктика за 30 лет.