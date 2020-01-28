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28 января 2020
Льюис Пью нашел эффектный способ заявить о проблеме изменения климата
Экстремальный заплыв в тающих льдах Антарктиды
Экстремальный спортсмен, амбассадор проекта Антарктика—2020 и покровитель океанов в ООН Льюис Пью отметил 200-летие открытия Антарктиды уникальным заплывом в подледной реке под ледниковым щитом Восточной Антарктиды 23 января.

Сразу после экстремального заплыва пловец отправился в Москву, чтобы встретиться с политиками, попросить защитить Южный океан и выступить за создание морских охраняемых районов в Антарктиде. Корреспондент ФАН узнал, как Пью готовился к рискованному заплыву и почему решил обойтись без гидрокостюма в ледяной воде.

Мне никогда не было интересно плавать в бассейнах

Льюис Пью занимается плаванием на открытой воде уже 30 лет — впечатляющий стаж для профессионального пловца.

«Я никогда не плаваю в бассейне, мне никогда не было интересно плавать в закрытой 30-метровой коробочке, — смеется Льюис Пью. — Мне интереснее плавать среди фьордов, среди льдов и пингвинов».

До недавнего заплыва в Восточной Антарктиде Льюис плавал в море Росса, окраинном море тихоокеанского сектора Южного океана.

«Температура воздуха была минус 27 по Цельсию, а воды минус 1,7, — вспоминает пловец. — Я видел, как волны сталкивались с лодкой и замерзали прямо в воздухе, падая льдинками в воду».
«Поднимать руку из воды при броске было очень тяжело — она сразу замерзала, а в воде отогревалась».

Льюис Пью
экстремальный спортсмен
Льюис Пью приехал в Москву через несколько дней после заплыва в Восточной Антарктиде. «Знаете, я до сих пор не чувствую пальцев ног и вся кожа под бельем очень чувствительна, — признается он в разговоре с ФАН. — Цена такого заплыва очень высока».

23 января 2020 года Льюис проплыл по руслу подледной реки в тающих льдах щита Восточной Антарктиды — в день 200-летия открытия Антарктиды российской экспедицией и максимально близко к тому месту, откуда адмирал Беллинсгаузен впервые увидел «матерый лед». Всего за двести лет эти места неузнаваемо изменились — вместо матерого крепкого льда современные путешественники видят озера и реки на тающем льду.
Чтобы привлечь внимание СМИ и политиков к очевидному изменению климата, Льюис Пью отказался от гидрокостюма и совершил заплыв в плавках, шапочке и очках. На воздухе в тот день было минус 15 градусов по Цельсию, в воде 0,1 градуса выше ноля. Перед заплывом пловец тренировался в Северной Шотландии, а в Антарктиде готовил себя в течение восьми дней: каждый день погружался в ледяную воду, постепенно увеличивая время.
Отважные поступки вдохновляют, нужно лишь показать собственный пример.
«Отвага — интересная вещь, она в хорошем смысле «заразна», — считает Льюис. — Если я хочу вдохновить кого-то быть отважным, я сам должен показать пример отваги — поэтому я решился на одни плавки».
«Я хочу своим поступком вдохновить государства и политиков на решения, которые требуют определенной смелости, непопулярных мер. Сейчас, в условиях изменения климата, нужны реальные действия».

Льюис Пью
экстремальный спортсмен

Не буду скрывать: это было очень страшно

Это был самый впечатляющий и самый сложный заплыв, признается Льюис.

«Я никогда не видел ничего более впечатляющего. Это было равно прекрасно и равно ужасно — любая ошибка стоила бы жизни. Я не знаю, когда смогу решиться на такое повторно. Этот тоннель был очень узким, и пока я плыл через него, цвет менялся от светло-голубого к серому, цвету индиго и глубокому пурпурному, — делится он.
«Иногда было так темно, что я с трудом видел, куда плыву. Передо мной вырастали сталактиты, лед свешивался сверху. Приходилось быть крайне осторожным и плыть очень медленно».

Льюис Пью
экстремальный спортсмен
Льюис слышал грохот над своей головой — будто канонаду. Это двигался лед.
«Не буду скрывать: это было очень страшно. Я совершил этот заплыв не потому, что я безумец-самоубийца. Я страстно влюблен в жизнь и также переживаю за все живое — не только за людей, но и за царство животных, которые могут надеяться только на нас в защите своих территорий. Когда Вячеслав Фетисов вытащил меня из воды, мои руки были деревянными от холода», — вспоминает Льюис Пью.
В экстремальный заплыв через тоннель ледяной реки пловец не взял сопровождение: российский хоккеист, политик и Посол Доброй Воли ООН по полярным регионам Вячеслав Фетисов ждал его на берегу и вытаскивал из воды.

«Мне ужасно наблюдать, как наши полюса исчезают на наших глазах, — говорит Фетисов. — Плавящаяся Антарктида, которую мы только что посетили, очень отличается от той, которую Беллинсгаузен и Лазарев впервые увидели в этот день двести лет назад. Россия, возглавляющая сохранение этого последнего первозданного региона — наилучший способ почтить российское наследие Антарктики».
В экстремальном заплыве Льюиса Пью сопровождал российский хоккеист, политик и Посол Доброй Воли ООН по полярным регионам Вячеслав Фетисов.
По словам Пью, Вячеслав Фетисов сразу же откликнулся на предложение поехать в Восточную Антарктиду. «В своей карьере он был защитником, ему нравится защищать, быть защитником жизни в целом. И я считаю, что Россия должна выступить защитником приполярных регионов, – считает он. — Страны-первооткрыватели ответственны за освоенные ими территории».
Льюис Пью рассказал, какие изменения климата видны в Антарктиде невооруженным глазом. «Первое, что вы там видите — это озера на леднике, — говорит он. — Там есть реки, которые текут через ледники, и они очень опасны, потому что быстрое течение подтачивает лед, и он еще быстрее сползает в океан».

По словам экстремального спортсмена, британские исследователи насчитали в Антарктиде уже 65 000 таких озер, и это очень расстраивает. Пью также обратил внимание на то, что за 2014-2017 годы Антарктида потеряла столько льда, сколько Арктика за 30 лет.
«Обратите внимание на разные события на нашей земле и соедините их как рисунок по точкам — таяние ледников, пожары в Калифорнии, Сибири, Австралии, Амазонии. Это не просто несчастные случаи этих территорий, это процессы всей Земли».

Льюис Пью
экстремальный спортсмен

Есть места, которые нужно оставить в покоедля мира, для природы, для науки


Сразу после заплыва Льюис Пью приехал в Москву, чтобы встретиться с российскими политическими лидерами и попросить их поддержки в создании сеть морских охраняемых районов в Антарктике.

У пловца запланированы встречи с представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В 2016 году на территории моря Росса уже создан морской охраняемый район, и патрон океанов ООН призывает мировых политиков создать такие же в Восточной Антарктике, море Уэдделла, на антарктических полуостровах — общей площадью в 7 млн км кв.

«Я бы хотел, чтобы год юбилея стал годом осознания угрозы для этих регионов, — говорит Льюис Пью. — «Лучший способ отпраздновать юбилей — создать сеть морских охраняемых районов в Антарктике».
Пловец рассказал о старых китобойных сооружениях в Антарктиде, которые поразили его: рядом со ржавыми развалинами лежат старые китовые кости.

«После того, как люди истребили китов, они взялись за тюленей, потом за рыб и перешли к самой мелкой форме жизни — крилю, — рассказывает Пью. — Нам надо выучить урок, не упустить возможность, оставить живые ресурсы для следующих поколений. Есть места, которые нужно оставить в покое — для мира, для природы, для науки».

«Когда я плавал в этих водах, я видел колонию императорских пингвинов: они просто прекрасны. Антарктида — их дом, и я мы не должны там хозяйничать».

Льюис Пью
экстремальный спортсмен
В ноябре 2020 года в Глазго пройдет конференция ООН, посвященная изменению климата, и Льюис Пью призывает все страны сделать 2020 год годом действия. «Я не хочу, чтобы повторилась ситуация в Мадриде, куда политики приехали неподготовленными, без понимания ситуации, — говорит он. — Вы должны присоединиться к борьбе или отойти в сторону».

Без России обсуждать судьбу Антарктиды и проект создания охранных зон не возможно, считает защитник природы.
Антарктида очень чутко реагирует на климатические кризисы. Она нагревается быстрее других мест на Земле, и изменение климата ощутимо угрожает ее уникальной и уязвимой дикой природе.

В прошлом году Межправительственная группа экспертов по изменению климата призвала к созданию морских охраняемых районов для повышения устойчивости океана к изменению климата.
Ученые считают, что защита Южного океана поможет адаптироваться к изменяющемуся климату таким знаковым видам, как пингвины и киты, а также популяциям рыб.

Международное совещание Комиссии по сохранению морских биоресурсов Антарктики соберется в октябре, чтобы вести переговоры об организации мер по сохранению морей в Восточной Антарктике, а также на море Уэдделла и Антарктическом полуострове.


Евгения Авраменко

Иллюстрации Lewis Pugh Foundation

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