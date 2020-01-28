Сирия, 28 января. Боевики использовали турецкий наблюдательный пост как прикрытие для атаки на позиции САА в Алеппо. САА освободила населенный пункт Кафр-Ума в Идлибе. США передислоцировали военный конвой на север Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии атакуют расположения исламистов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками на западе Алеппо; освободили населенный пункт Кафр-Ума в Идлибе; завершили еще один этап работ по разминированию местности в городе Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: прикрывается турецкими постами наблюдения для атак на позиции САА в Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: вывезли 21 ребенка из числа родственников боевиков ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

Соединенные Штаты: перебросили очередной конвой с подкреплениями на север Хасаки.

Провинция Латакия

Поступила уточненная информация о последствиях вылазки неизвестных боевиков вблизи населенного пункта Банияс в Западной Латакии. Стало известно, что целью террористов являлся подрыв нефтяного трубопровода на дне Средиземного моря в порту города. По информации военного источника в сети Telegram (directorate4), дайверы сирийской нефтетранспортной компании уже приступили к ремонтным работам. Напомним, в проведении вылазки подозреваются исламисты радикальных группировок «Исламская партия Туркестана» или «Джебхат ан-Нусра»1*** (обе запрещены в РФ), в оккупации которых находятся северные районы провинции.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо интенсифицировались взаимные обстрелы между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AlwataniaTahrer), противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе Джебель Швейха. Более того, части САА пошли в наступление на данном направлении, результатом которого стало освобождение поселений Талаа аль-Афгани и Джурф Сахар.

Между тем поступили сведения о том, что боевики незаконных бандформирований открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) из района, в котором располагается один из турецких наблюдательных постов. По информации Telegram-канала (NewsTerkey1), артобстрел был произведен со стороны населенного пункта Аль-Эйс на юго-западе от Алеппо. Предполагается, что таким образом исламисты пытаются спровоцировать конфликт САА с турецкими войсками.

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения САА завершили еще один этап подрывных работ в административном центре провинции. Саперы армии Башара Асада были задействованы в районах Агйоур и Аль-Инзарат в период с 7.00 до 14.00. Как известно, оставшиеся здесь СВУ были заложены исламистами вооруженной оппозиции перед отступлением из города. Напомним, Алеппо полностью перешел под контроль сирийских войск в декабре 2016 года.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают планомерно продвигаться к Маарет ан-Нуману, зачищая близлежащие населенные пункты. Согласно сведениям военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), боевики покинули деревню Кафр-Ума, что позволило Сирийской арабской армии (САА) еще приблизиться к стратегическому городу. В то же время силы САР развивают наступление со стороны Ад-Даны и Аль-Хамидии, с севера и с юга от Маарет ан-Нумана. Поддержку САА оказывают объединенные силы ВКС России и ВВС Сирии, передает Twitter-канал (Ebaa0News).

В свою очередь оппозиционные источники вновь заявляют о потерях САА в военной технике. Так, новостной портал Halab Today TV утверждает, что сирийские войска лишились танка. Однако эта информация пока нуждается в проверке.

Провинция Хасака

Информационное агентство Arabi Today сообщает о том, что на север провинции был передислоцирован очередной военный конвой Соединенных Штатов. 75 грузовиков покинули территорию американских военных баз на юге Хасаки, направившись в сторону населенного пункта Тель-Брак, в окрестностях которого, как стало известно накануне, будет построен еще один военный объект США. Напомним, США выкупили участок земли в этом районе за сто тысяч долларов. Отмечается, что на автомобилях было доставлено оружие, бронетехника и материально-техническое обеспечение.

Тем временем новостной портал Al Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вывезли из лагеря «Аль-Хол» порядка 20 детей, которые являются родственниками боевиков «Исламского государства»1. По данным курдских СМИ, эвакуация была проведена с целью защиты несовершеннолетних от влияния членов их семей, придерживающихся идеологии террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.