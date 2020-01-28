Путин посетит интронизацию патриарха Кирилла

Москва, 28 января. Президент РФ Владимир Путин поздравит с днем интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Традиционно президент с интронизацией поздравляет. Оснований считать, что в этот раз что-то будет по-другому, нет», — сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли Путин посетить мероприятия в честь дня интронизации патриарха.