Путин во вторник встретится с главой «Лукойла» Алекперовым

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин во вторник проведет внутренние встречи и совещания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как уточнил представитель Кремля, 28 января Путин встретится с главой и совладельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым.

«Лукойл» — крупнейшая частная нефтяная компания, заметный игрок на нефтяном рынке, поэтому динамично развивающаяся. Президент с Алекперовым поддерживает регулярные рабочие контакты. Эта встреча будет публичной», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства анонсировал публикацию на официальном сайте Кремля третьей части архивных фото- и видеоматериалов, посвященных работе Путина на посту главы государства.

«Как всегда, будет интересно. Речь пойдет о 2008–2014 годах. Много всего было в эти годы», — уточнил он.

«Лукойл» является крупной частной компанией, которая выделяет значительные средства на реализацию социальных проектов. Поэтому глава государства традиционно обращает внимание на развитие предприятия.

Напомним, в октябре глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании, и таких предложений в последние недели не поступало. Сообщалось, что «Сургутнефтегаз» намерен приобрести долю компании «Лукойл», причем в первую очередь у Алекперова.

Напомним, в конце октября 2017 года президент России Владимир Путин объявил благодарность главе «Лукойла» Вагиту Алекперову за заслуги в развитии предпринимательства, а также за активную общественную работу.