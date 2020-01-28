ПНС нарушает договор о перемирии, привлекая наемников из Чада

Вади Атба, 28 января. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара предотвратили атаку наемников из Чада, контролируемых так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает арабское издание Alsaaa24.

В настоящее время известно, что войска Хафтара предотвратили череду нападений от чадских наемников утром 28 января на КПП в Вади Атба к югу от Сабхи. В результате вооруженного столкновения ЛНА с террористами погиб один солдат, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что нападавшие действовали под руководством одного из лидеров среди группировок чадских наемников, лоббирующих интересы ПНС Ахмада Дармура. Alsaaa24 пишет, что боевик поддерживает связь с лидерами ополчения Мисураты и подразделениями ПНС Ливии. Силы Ливийской национальной армии продолжают преследование боевиков в районе боестолкновения.

В то же время боевики так называемого Правительства национального согласия продолжают нарушать договоренности о перемирии между сторонами — пользователи Facebook сообщают о минометных обстрелах из нескольких районов Триполи.

Ранее в ходе встречи главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара в Москве были достигнуты договоренности о перемирии, этот же тезис проговаривался и на международной конференции по урегулированию ливийского конфликта в Берлине.