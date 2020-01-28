В Кремле считают слова Зеленского про Холокост оскорбительными для жителей СНГ

Москва, 25 января. Кремль категорически не согласен с высказыванием президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что Зеленский крайне ошибочно солидаризуется с польским руководством.

«Мы категорически не согласны с заявлением. <…> Это является оскорбительным для десятка миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши», — подчеркнул Песков.

Он также выразил сомнение в том, большинство жителей Украины поддерживает точку зрения главы государства.

«Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами. Мы не приемлем этого заявления, считаем его оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», — считает Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что отношения между Москвой и Киевом пока неидеальны.

«Несмотря на робкую позитивную динамику в контактах глав двух государств, отношения еще далеки от нормализации, к нашему сожалению», — отметил Песков.

Напомним, во время официального визита в Польшу Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, что, по его мнению, привело к Холокосту.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский.

Кроме того, он рассказал об освобождении Освенцима украинцами, при этом умолчав про СССР и Красную Армию.