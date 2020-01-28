Марков прокомментировал слова министра обороны Сербии «об истинных арийцах» Германии

Министр обороны Сербии Александр Вулин обвинил европейских политиков в двойных стандартах. Его слова стали реакцией на критику председателя комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума, заявившего, что Сербии как кандидату на вступление в Евросоюз не следует рассматривать Россию и Китай в качестве полноправных и равных ЕС партнеров. Вулин напомнил, что германское правительство активно сотрудничает с РФ по строительству «Северного потока — 2», а КНР является одним из его крупнейших торговых партнеров. Таким образом, делает вывод глава Минобороны Сербии, Крихбаум вытащил со свалки истории теорию «об истинных арийцах» времен Адольфа Гитлера и пытается подстроить ее под современные условия.

Данный факт говорит о том, что ФРГ, считая себя самой влиятельной страной Евросоюза, мыслит максимой «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Иными словами, ей, в отличие от прочих, «рядовых» стран — участниц ЕС (не говоря уже о кандидатах в члены организации), дозволяется иметь тесные политико-экономические отношения с Россией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации политолог Сергей Марков.

«Двойные стандарты — это норма современной западной политики. И иронические слова Вулина «об истинных арийцах» действительно актуальны. Германия является доминирующей страной в Евросоюзе, у нее там огромные права. И конечно, она позволяет себе больше, чем остальным. Однако не будем забывать, что и немцы, в свою очередь, испытывают трудности из-за отношений с Россией. США требуют прекратить строительство «Северного потока — 2» и торговое сотрудничество с Китаем. У ФРГ пока хватает сил сопротивляться давлению Вашингтона. Но хватит ли их у Сербии, чтобы преодолеть давление Берлина?» — спрашивает эксперт.

Даже если сербы согласятся на все унизительные требования функционеров ЕС, «сломают свою гордость», испортив отношения с Россией, то все равно не остается никаких гарантий того, что их возьмут в Евросоюз.

«Конечно, есть своя логика в том, что ЕС принимает в свои ряды тех, кто проявляет ему лояльность, — считает собеседник ФАН. — Но здесь надо понимать, что весь конфликт с нашей страной был построен искусственно. Ведь дело дошло даже до того, что Брюссель поддерживает чудовищный репрессивный киевский режим, при котором на Украине были ликвидированы всякая свобода слова и какие бы то ни было свободные выборы. Это режим — оскорбление Европы и ее ценностей, однако он в фаворе у Евросоюза только потому, что при всем этом является также и антироссийским».

По словам эксперта, эта искусственно взращиваемая политиками Евросоюза «антироссийскость» бьет прежде всего по тем странам, которые традиционно имели хорошие отношения с РФ. И первой в их ряду стоит как раз Украина. Результатом русофобской политики в ней стало разрушение страны и несколько гражданских войн, ведь, как считает политолог, кроме конфликта в Донбассе, на всей остальной территории государства ведется война с большинством ее населения с целью его «дерусификации».