Марков прокомментировал слова министра обороны Сербии «об истинных арийцах» Германии

Министр обороны Сербии Александр Вулин обвинил европейских политиков в двойных стандартах. Его слова стали реакцией на критику председателя комитета бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума, заявившего, что Сербии как кандидату на вступление в Евросоюз не следует рассматривать Россию и Китай в качестве полноправных и равных ЕС партнеров. Вулин напомнил, что германское правительство активно сотрудничает с РФ по строительству «Северного потока — 2», а КНР является одним из его крупнейших торговых партнеров. Таким образом, делает вывод глава Минобороны Сербии, Крихбаум вытащил со свалки истории теорию «об истинных арийцах» времен Адольфа Гитлера и пытается подстроить ее под современные условия.
Данный факт говорит о том, что ФРГ, считая себя самой влиятельной страной Евросоюза, мыслит максимой «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Иными словами, ей, в отличие от прочих, «рядовых» стран — участниц ЕС (не говоря уже о кандидатах в члены организации), дозволяется иметь тесные политико-экономические отношения с Россией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации политолог Сергей Марков.
«Двойные стандарты — это норма современной западной политики. И иронические слова Вулина «об истинных арийцах» действительно актуальны. Германия является доминирующей страной в Евросоюзе, у нее там огромные права. И конечно, она позволяет себе больше, чем остальным. Однако не будем забывать, что и немцы, в свою очередь, испытывают трудности из-за отношений с Россией. США требуют прекратить строительство «Северного потока — 2» и торговое сотрудничество с Китаем. У ФРГ пока хватает сил сопротивляться давлению Вашингтона. Но хватит ли их у Сербии, чтобы преодолеть давление Берлина?» — спрашивает эксперт.
Даже если сербы согласятся на все унизительные требования функционеров ЕС, «сломают свою гордость», испортив отношения с Россией, то все равно не остается никаких гарантий того, что их возьмут в Евросоюз.
«Конечно, есть своя логика в том, что ЕС принимает в свои ряды тех, кто проявляет ему лояльность, — считает собеседник ФАН. — Но здесь надо понимать, что весь конфликт с нашей страной был построен искусственно. Ведь дело дошло даже до того, что Брюссель поддерживает чудовищный репрессивный киевский режим, при котором на Украине были ликвидированы всякая свобода слова и какие бы то ни было свободные выборы. Это режим — оскорбление Европы и ее ценностей, однако он в фаворе у Евросоюза только потому, что при всем этом является также и антироссийским».
По словам эксперта, эта искусственно взращиваемая политиками Евросоюза «антироссийскость» бьет прежде всего по тем странам, которые традиционно имели хорошие отношения с РФ. И первой в их ряду стоит как раз Украина. Результатом русофобской политики в ней стало разрушение страны и несколько гражданских войн, ведь, как считает политолог, кроме конфликта в Донбассе, на всей остальной территории государства ведется война с большинством ее населения с целью его «дерусификации».
«ЕС имеет полное право на то, чтобы желающие вступить в него страны отдавали приоритет сотрудничеству именно с ним, однако нельзя, чтобы эта организация в качестве условия ставила ведение активной русофобской политики, — уверен Марков. — Это наводит нас на мысль, что, может быть, правы те люди, которые транслируют высказывание «Когда Европа объединяется, она выступает против России». Так было при Наполеоне Бонапарте, так было при Адольфе Гитлере, и так, по всей видимости, есть при Евросоюзе».