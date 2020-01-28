Соловьев посоветовал Макаревичу снять фильм о «Машине времени» не на бюджетные деньги

Музыкант Андрей Макаревич рассказал, как новый министр культуры Ольга Любимова не позволила снять фильм про «Машину времени». Телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что данный фильм необязательно должен был сниматься на бюджетные средства, так как Макаревич со своим талантом при поиске других источников финансирования мог сделать вполне успешный коммерческий проект.

По словам Макаревича, Любимова, занимая пост директора департамента кинематографии, отказала в поддержке фильма, который планировалось снять к 50-летию «Машины времени».

Также преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд в соцсети припомнил, что якобы министр тогда очень резко высказалась на эту тему.

«Некая дама, «главная по кино», отказала — «мы врагов не поддерживаем», — заявил он.

О данном инциденте Макаревич написал на своей странице в Facebook, где опубликовал переписку от 19 февраля 2019 года, в которой начальник управления президента по общественным проектам просит экс-министра культуры Владимира Мединского оказать фильму поддержку.

«Наш товарищ режиссер Андрей Комаров придумал к нашему 50-летию красивую затею — фильм, состоящий из 10–15 новелл, каждая на основе какой-то нашей песни, каждая сделана отдельным режиссером. Не набор клипов, а маленькие фильмы. И многие прекрасные режиссеры согласились. Проект поддержали в управлении президента по общественным проектам. [Министр культуры Владимир] Мединский (на словах) сообщил, что он не против. Закончилось все действительно на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте)», — пояснил звезда эстрады.

При этом Макаревич не знает, говорила ли глава Минкульта про «врагов», так как не присутствовал в тот момент.

«Была ли произнесена сакральная фраза про врагов — не знаю, не присутствовал, но если была (а присутствовавшие утверждают, что была), то будущий министр записал во враги не только «Машину времени», но и ведущих российских кинорежиссеров. Неудобно вышло», — добавил музыкант.

Свою оценку посту Андрея Макаревича дал Владимир Соловьев, который не увидел в этом никакой травли Любимовой. По его словам, нужно смотреть на конкретные обстоятельства, где Любимова на свое усмотрение решала, как потратить деньги из казны.

«Любимова тогда была государственным чиновником, поэтому вряд ли она могла запретить или не запретить фильм. Она могла решить, выделять средства или нет, — подчеркнул Соловьев в беседе с Федеральным агентством новостей. — Наверно, принимая решение о выделении денег из государственных средств, Любимова исходила из своих соображений, которые опираются на представление о том, как она должна выполнять служебные обязанности и распределять денежные средства государства. Нужно смотреть на мотивацию, но при этом эти средства тоже не безграничные».

Телеведущий также утверждает, что не обязательно фильм про «Машину времени» должен был сниматься на государственные средства.

«Мне казалось, что это настолько интересный проект и вполне возможно было найти иные источники, т. е. не обязательно государственные. К счастью, Андрей Вадимович замечательный человек и музыкант, который при желании вполне мог бы сделать из этого фильма коммерческий проект, и, бесспорно, успешный. И вообще, зачем так сильно вспоминать, ну случилось и случилось. Хотя Андрей Вадимович говорил, что он не ходил и денег не просил. Это не похоже на него, он не из таких людей», — указал он.

Соловьев считает нормальным, когда появляются давние истории, связанные с прежней деятельностью Ольги Любимовой.

«Пусть возникают и об этом говорят. Человек ведь стал министром не из безвоздушного пространства, у нее есть своя позиция. Поэтому я уверен, что госпожа Любимова готова к тому, что к ней есть повышенный интерес. Ничего в этом страшного нет», — резюмировал журналист.

Напомним, Ольга Любимова была назначена министром культуры РФ в соответствии с указом президента России Владимира Путина. До этого, в 2015 году, она была советником руководителя департамента кинематографии Минкультуры, в 2016–2018 годы являлась заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». 17 января 2018 года была назначена руководителем департамента кинематографии Министерства культуры РФ.