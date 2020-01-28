Роспотребнадзор поможет ВОЗ в диагностике китайского коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Россия поможет ВОЗ в диагностике коронавируса Россия поддержит мировое сообщество в борьбе с китайским короновирусом. Всемирная организация здравоохранения включила в свой реестр одно из учреждений Роспотребнадзора — «Вектор». В список ВОЗ входят лаборатории, чья работа помогает диагностировать заражение. А в «Векторе» уже разработали две тест-системы. Отметим, что в ВОЗ уже пересмотрели свою же оценку степени угрозы: теперь ее признали высокой, а не умеренной. Несмотря на это, режим ЧС в мировом здравоохранении пока не объявлен. Но на данный момент вирус, по официальным данным, унес жизни 106 человек. У 4 500 выявлено заражение. Напомним, вспышка пневмонии, вызванной вирусом, месяц назад захлестнула китайский город Ухань. Несколько населенных пунктов в провинции Хубэй, где он расположен, попали в зону карантина. Посольство России в Пекине сейчас решает вопрос о возвращении наших сограждан из этого региона.

В Совфеде РФ раскритиковали слова Зеленского Российский Совет Федерации осудил пламенное выступление украинского президента. Речь Владимира Зеленского о том, что Советский Союз, якобы наряду с Германией в ответе за развязывание Второй мировой войны, по понятным причинам, в Москве раскритиковали. Свою оценку заявлению Зе-президента дал сенатор Алексей Пушков, подчеркнув, что подобные высказывания выходят за рамки дозволенного. «Желая угодить Варшаве, Зеленский приписал нашей стране часть ответственности за запущенный нацистами маховик Холокоста. Этим он пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше», — возмущен Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ. Зеленский посетил Польшу по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау». На брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой он вспомнил про 1939 год (очевидно, имея в виду пакт Молотова — Риббентропа). И возложил на Советский Союз, как и на Германию, вину за начало Второй мировой. Кстати, о том, что пленников Аушвица освобождали солдаты Красной армии, Зеленский, почему-то подзабыл.

Чубаров назвал новую дату «марша на Крым» Новых провокаций со стороны Украины ждут с сегодняшнего дня в Крыму. Бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров назвал дату проведения «марша достоинства». Он состоится (если, конечно, состоится) третьего мая, хотя изначально был запланирован на второе. Соратники Чубарова уже провели совещание и составили некий план действий. Участники акции хотят массово пересечь российскую границу на отрезке между Херсонской областью и Крымом. Напомним, Чубаров — один из самых ярых противников воссоединения полуострова с Россией. Вдобавок, политик возглавляет экстремистскую организацию «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России). О подготовке марша стало известно в конце прошлого года, но сколько человек примут в нем участие, кто они — пока до конца неясно. Как бы то ни было, власти Крыма говорят о том, что не допустят незаконных нарушений российской государственной границы.