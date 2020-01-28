Политолог Шаповалов заявил, что Иран ракетным ударом поставил крест на амбициях США

Москва, 28 января. США скрывают информацию о потерях, понесенных в результате ракетного удара Ирана по американской военной базе «Айн-аль-Асад», чтобы не лишиться статуса сверхдержавы. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, впервые после Перл-Харбора другая страна нанесла серьезный удар по американцам и не была «наказана» Соединенными Штатами. Вашингтон, который не имеет возможности ответить на эту атаку, теряет лицо в глазах американцев.

«То, что американцы уклонились от дальнейшей эскалации военных действий в отношении Ирана, ставит крест на американских амбициях и американском статусе сверхдержавы. <...> Они оказались между молотом и наковальней», — подчеркнул Шаповалов.

Как отметил политолог, Вашингтон сейчас не готов к новой войне, а президент США Дональд Трамп понимает, что вооруженный конфликт с Ираном может затянуться на десятилетия. Именно поэтому американцам невыгодно говорить о потерях. Кроме того, в США всегда рады получить миллиарды из бюджета на систему ПРО.

«Военно-промышленный комплекс США с удовольствием это сделает», — пояснил Шаповалов.

Напомним, ранее Пентагон сообщил, что 24 января американский военный якобы погиб в ДТП в Сирии. ФАН провел собственное расследование, которое показало, что этот солдат на самом деле мог стать жертвой ракетного удара Ирана, нанесенного по базе США «Айн-аль-Асад» в Ираке в ночь на 8 января.

Удар со стороны Тегерана является реакцией на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Иранский генерал стал жертвой ракетного удара США, нанесенного по прямому приказу Трампа в ночь на 3 января. Провокация Вашингтона стала причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке.