Приехавших в Россию китайских туристов не будут выгонять из страны

Москва, 28 января. Приехавшие в Россию группы китайских туристов не опасны для общества, и никто не будет их выгонять из страны, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что решение о том, что туристы из Китая временно не будут покидать Поднебесную, принял Пекин. Ограничение, по его словам, продлится до конца февраля. Китайских путешественников снова будут принимать, когда ситуация в КНР снова придет в норму. Барзыкин также подчеркнул, что китайские тургруппы, уже находящиеся в России, не будут отправляться домой.

«Они все регулярно уедут. Они же опасности никакой не представляют», — заверил он в комментарии телеканалу 360.

Сегодня министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом заявил, что КНР обладает необходимыми возможностями и ресурсами для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом достигло 4 тыс. 515 человек. За последние сутки в провинции Хубэй умерли еще 24 заболевших. Таким образом, общее число погибших от коронавируса достигло 106 человек. Источником эпидемии могли стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Китайские медики смогли установить, что новое заболевание возникло в результате слияния коронавируса, который был обнаружен у летучих мышей, с другим коронавирусом неизвестного происхождения.