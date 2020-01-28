СМИ уличили антивирус Avast в торговле личными данными пользователей

Москва, 25 января. Один из наиболее распространенных антивирусов Avast собирает и продает крупным компаниям личные данные пользователей. Об этом сообщили специализированные издания Vice и PCMag.

По информации СМИ, продаваемая информация включает в себя данные о том, какие сайты посещал пользователь, что искал в Сети и какие покупки совершал. Покупатели получали подробные данные о просмотрах на YouTube, истории кликов и местонахождении пользователя.

Сообщается, что ресурс Jumpshot, являющийся дочерней компанией Avast, предлагает корпоративным клиентам разнообразные продукты, связанные со сбором персональных данных.

Журналисты считают, что речь идет о как минимум 100 миллионах пользователей, при этом антивирусом Avast пользуются 435 миллионов человек.

Ранее сервис собирал информацию при помощи специального расширения, которое можно было удалить. Затем большинство браузеров заблокировали расширение, и теперь Jumpshot получает данные от своей материнской компании.

Отмечается, что покупателями информации в том числе стали такие гиганты, как Pepsi, Google, Microsoft и Loreal.

Напомним, Федеральное агентство новостей сообщало о предположительной утечке личных данных клиентов в сети алкогольных магазинов «Красное & Белое». В настоящее время компания проводит проверку сведений по данному факту.